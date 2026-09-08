離職被主管約談5.5小時！狂開福利留人她焦慮失眠 網教1招勸硬起來

九月進入求職、轉職旺季，一名女網友透露，已拿到滿意的新工作Offer，上週五向主管口頭提出離職，原以為做好交代便能順利離開，沒想到卻陷入一場長時間的「慰留戰」，主管先在公司與她談了4小時，返家後又來電講了約1個半小時，持續遊說她留下，讓她壓力大到焦慮失眠。

一位女網友在「Dcard工作板」以「明天要提離職，今天睡不著」為題發文表示，在提離職的過程中，她先將公司徹底誇獎了一遍，再向主管表達感謝給予學習成長機會，也說明未來的生涯規劃，沒想到主管認為她提出的離職理由都不合理，並不斷強調對她的肯定與未來規劃，包括想重點培養、向公司爭取升遷等，足足談了4個小時，極力展現慰留之意。

但事情並未到此結束。原PO回到家後，主管又來電繼續談了1個半小時，甚至提出實際條件挽留，包括未來可有更多工作彈性、WFH（居家上班）不必另外報備，以及過去約定的獎金會照給，但實際上有兩季的分紅未給。原PO因一時難以結束談話，只好回應「我再想一想」，先求解脫。

原PO坦言，真正想離開的原因其實很簡單，就是「心受委屈、錢沒到位」。至於先前向主管說明的各種生涯規劃，其實都不是重點，「想離開才是真的」。眼看新工作即將報到，她擔心若無法盡快完成離職，原本預留的休息時間也將泡湯，直呼「現在焦慮到睡不著覺」。

貼文曝光引發網友熱議，紛紛留回應，「都提出要離職了才畫大餅、公司都這樣很正常」、「這種事講4個小時就是在情勒你盧你而已。快走吧」，還有人直言，「沒有奴才可以差遣才是真的⋯⋯快逃就是了」、「職場裡什麼承諾都是假的，只有錢和環境是真的」、「硬起來，不要被洗腦了」。

也有人建議原PO，「用mail提離職比較好，只要有提離職訊息就可以倒數了」、「你明天就直接寄信給主管+人資，符合預告天數就好」、「人的精力跟注意力是有限的，離職信寄出就跟公司請假拜拜，別內耗了」。