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他畢業首份工作月薪6萬遭家人嫌低 全網看傻：全台平均薪資才47K

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，近期畢業後找到第一份工作，月薪有6萬多，但竟遭家人嫌薪水太低。示意圖／AI生成
一名男網友分享，近期畢業後找到第一份工作，月薪有6萬多，但竟遭家人嫌薪水太低。示意圖／AI生成

一名男網友分享，近期畢業後找到第一份工作月薪有6萬多，年薪超過80萬元，原本以為這樣的起薪還不錯，沒想到家人得知後不但沒有替他開心，反而嫌薪水太低，還拿別人家的孩子比較。家人認為，同樣是剛畢業，別人的年收入已經高達200萬元，會有如此差距，是因為他在學生時期不夠努力，讓他相當難過。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「月薪6萬被說薪水很低」為題，指出自己剛找到第一份工作，薪水6萬初，年薪大約80多萬，沒想到卻被家人嫌很低，說別人家小孩剛畢業就年薪200萬元，並將兩人的收入差距歸因於過去在學時期不夠努力，讓他無奈直言「大家都會被家人嫌薪水低嗎？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「台灣平均薪資才47K，到底誰年收200萬」、「受薪階級剛出社會月薪6萬根本超優秀好嗎」、「我工作快10年月薪都沒你高，可憐哪」、「就算在台積電也沒辦法剛畢業就200萬吧，那個『別人的小孩』是在詐騙集團工作嗎」、「台灣真的有病，把半導體工程師、醫師、機師這種全台3%的人薪水當作常態」。

此外，也有網友建議回擊「既然他們說你薪水低，那湊不出孝親費也是一件很合理的事情」、「現在是拚爹繼承的時代，沒個三、五套房子都是失敗，每天回去記得多唸唸他們」、「說別人家小孩一畢業就送房子、跑車，你家人在幹嘛」、「你回可是我跟台大醫院的住院醫師薪水差不多欸，你會說醫師不努力嗎」。

本站曾報導，根據勞動部最新調查，大學畢業生仍是以「醫療保健及社福」領域起薪4.2萬元最高，「教育業」4.0萬次之，皆高於「工程製造及營建」、「資訊通訊科技」、「社會科學」的3.6萬元，「商業管理法律」3.5萬元起薪。起薪最低的是「藝術及人文」、「服務」、「農林漁牧及獸醫」起薪皆為3.3萬元。

若是研究所畢業生，排序就不同了。以就讀「資訊通訊科技」起薪6.0萬元最高、「工程製造及營建」領域5.9萬元次之；「自然科學數學及統計」領域5.1萬元次之；「醫療保健」及「教育業」則4.7萬元；「商業管理及法律」領域則為4.6萬元。最低仍是藝術人文，起薪4.2萬元。

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