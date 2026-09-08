20年經驗竟成求職阻礙！45歲男狂投200封履歷 面試官1句話引心酸

一名網友發文，自己45歲遭公司資遣後，投出200封履歷卻只換來不到10個面試機會，雖屢屢被稱讚「經驗很豐富」，最終卻沒有一家願意錄用。近期意外得知部分主管認為「經驗豐富＝薪資高」，與其聘一名資深員工，還不如找兩名社會新鮮人，讓他感嘆20年的工作經歷，在企業眼中反而成了求職阻礙。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期去面試都得到「你經驗很豐富」的稱讚，卻都沒獲得錄取通知，後來聽內部朋友提到，主管說「經驗豐富=貴，不如請兩個新鮮人」，讓他驚覺原來20年的工作經驗，在企業眼裡竟然不值錢。

這名網友坦言，自己願意降薪求職，對方反而回應「你這樣我們不敢用，怕你待不久」，讓他無奈表示「高不成低不就，中年失業是地獄」，陷入進退兩難的困境。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，「中年失業真的很可怕，投履歷時就發現被已讀的機率很低」、「不只超過40歲，其實30歲後段就有這樣的狀況」、「過35歲以後，大部分的老闆看到都不愛用，但他們忘了現在少子化，這個陋習遲早會改」、「台灣企業就是這個死樣子，所以永遠成不了氣候」、「經驗豐富！有些主管怕被替代，怕公司發現你薪水比主管少，能力又比主管好」、「降薪投反而更難過，因為對方會直接懷疑你在等下一個機會」。

要成功拿到一份offer，面試是相當重要的環節。本站曾報導，一名男網友分享，自己會協助主管進行新人面試，過程中發現不少求職者履歷條件亮眼，卻在短短幾分鐘內被淘汰，原因並非能力不足，而是面談時使用了一些容易降低自信感的說法。

像是面試時若回答「我會盡力」，雖然看似謙虛，卻可能讓面試官感受到求職者缺乏信心，建議改成說明自己會如何運用過去經驗完成工作。另外，像「我只是負責一小部分」等說法，也可能讓原本參與過的成果被弱化，實際負責什麼內容，就應該清楚表達。至於「我覺得」、「應該」、「可能」等頻繁使用的詞彙，也容易讓人留下不夠確定的印象。

對此，不少網友都表示「第一份工作6年裸辭，之後開始第一次面試時沒什麼面試經驗，對方部門也不太了解，最後對方問有沒有問題時我說沒有，對方語重心長的建議我，一定要準備問題，哪怕只有一個也行」、「主管問我有沒有問題，我就問：什麼時候收到offer？主管就笑了，說兩個禮拜」、「一個有料但不知道面試技巧的人，往往會輸給一個懂面試技巧的草包」、「其實面試官程度差也一堆」、「只要講話不要太北爛，或是開那種芭樂薪水或條件，會要你就是會要你，不會要就是不會要」。