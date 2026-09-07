青年失業率11.71%市場卻喊缺工 人力銀行曝關鍵原因

企業喊缺工、新鮮人卻找不到工作，台灣就業市場的「就業錯配」問題持續受到關注。主計總處今年8月公布最新就業、失業統計，整體失業率3.39%，其中15至24歲青年失業率卻高達11.71%，明顯高於其他年齡層。青年「找不到工作」與企業「找不到人」看似矛盾，實際上卻可能是求職條件、工作內容、能力與企業需求沒有對上所致。

近期社群平台有網友發文分享，畢業一年後陸續嘗試不同工作，卻因缺乏新人培訓、疑似職場霸凌、未依規定給付加班費及工作內容涉及違法等因素，導致多份工作都未能久任，目前待業近兩個月，求問「待業低潮期還要多久？」

貼文引發求職者共鳴，有網友回應「我也畢業一年了，來來去去沒有工作做得久，現在也不敢隨便面試」、也有網友反問：「請問你有專業領域的執照或證書嗎?還是純靠大學學歷到處投有興趣的職缺呢?我覺得臺灣的就業環境並不是那麼理想，除非你本身有足夠能力，比較有辦法挑公司；不然純粹"大學學歷"且"無專業技能"，大部分就是給公司挑而已。」一席話點出部分新鮮人在就業理想與殘酷現實間的矛盾。

不過，從企業端來看，市場上其實存在大量適合新鮮人切入職場的工作機會。根據1111人力銀行資料庫統計，2026年8月「新鮮人友善」工作機會數高達94萬7千多筆，相較去年同期年增6.24%，顯示企業對初入職場人才的需求持續升溫。

進一步觀察產業別，開缺需求量最大的前三大類別分別為「美容美髮／餐飲旅遊」、「業務／貿易／客服／門市」以及「機械模具／生產製程」，從服務業到製造業，均存在大量可供新鮮人進入職場的機會。其中，光是餐飲烘焙類需求人數就高達17萬9398人，門市銷售需求人數也達10萬5192人，雙雙突破10萬人大關，顯示基層服務與第一線人才仍是企業積極招募的對象。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，從青年失業率與企業缺工同時存在的現象來看，現在新鮮人的求職困境，並非單純「沒有工作」，而是「找到適合自己的工作」需要時間。曾仲葳指出，新鮮人剛離開校園，往往會希望第一份工作同時符合薪資、興趣、職務內容、工作環境與發展性，但企業端則更關注能否快速上手、具備基本職場能力，以及是否願意從基礎工作累積經驗，雙方條件如果沒有對上，就容易形成「企業缺人、青年也在找工作」的落差。

曾仲葳分析，其實新鮮人的第一份工作未必需要一步到位，更重要的是把它視為進入職場的起點。除了薪資外，也應觀察企業是否提供新人培訓、工作內容是否清楚、職務與自身能力是否匹配，以及未來是否有升遷、轉職或技能累積的空間。尤其目前1111資料庫中，新鮮人友善職缺涵蓋餐飲、製造、科技、醫療等多元產業，新鮮人不妨跳脫「只有本科系才能做」的框架，從自身興趣與能力出發，尋找可累積專業與經驗的切入點。

面對青年失業率仍高於整體平均，但企業新鮮人職缺同步增加的現況，曾仲葳認為，「就業錯配」的解方不只是企業多開職缺，也需要讓求職者更了解自己、了解職缺，進一步縮短從校園到職場的磨合期。對新鮮人來說，不必因為第一份工作不夠完美而焦慮，也不必為了「有工作就好」而忽略自身權益。