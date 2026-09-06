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中華郵政甄選正取983名！碩博士占158人 二試結果這日公布

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政115年公開甄選職階人員正取983名、備取465名。圖／中華郵政提供
中華郵政115年公開甄選職階人員正取983名、備取465名。圖／中華郵政提供

中華郵政115年公開甄選職階人員正取983名、備取465名，此次參加口試人數1977人，其中需參加體能測驗人數1252人；學歷部分，此次甄試進入第二試考生碩士155人、博士3人，共158人，占整體報名人數約17.6％，較去年19.9％略減少；中華郵政表示，是否錄取與學歷高低無絕對關係，甄試結果將於下周三公布。

中華郵政公司115年公開甄選職階人員正取983名、備取465名。本次甄試第二試（口試、體能測驗）在板橋江翠國中及台北育達高中舉辦，參加口試人數1977人，其中需參加體能測驗人數1252人。

中華郵政人力資源處長李炳坤指出，本次甄試進入第二試考生具碩士學歷者為158人（博士3人），占本次碩、博士報名人數比率約17.6％，114年約19.9％，至於考生是否獲錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

體能測驗規則部分，李炳坤說明，測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分；本次甄試結果將於115年9月16日下午2時榜示。

參加體能測驗者，1分鐘內需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。圖／中華郵政提供
參加體能測驗者，1分鐘內需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。圖／中華郵政提供

中華郵政 碩士 體測

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