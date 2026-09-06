金秋搶才「薪」意滿滿、福利更暖 北市企業攜手1259個工作機會等你來

金秋九月正值轉職、求職旺季，台北市就業服務處攜手企業搶人才，9月8日至11日於北投、內湖、西門、景美、艋舺、信義及南港東明青銀等就服站辦理微型徵才活動，集結30家企業及長照機構，提供1,259個工作機會，職缺涵蓋餐飲、旅宿、物流、食品製造、零售、醫療及長照等產業，從全職、兼職到儲備幹部及專業技術職缺都有，並祭出月薪最高6萬元的職缺，讓求職者不只找工作，更能找到「薪資有感、福利到位、值得留下來」的好工作。

本周徵才亮點之一為統一速達（黑貓宅急便），推出業務主任／宅配員，月薪4萬2,000元至6萬元，另有時薪機車宅配員、晨間理貨及醫藥物流藥品配送員等職缺；其中醫藥物流藥品配送員月薪4萬2,000元起，獎金及津貼另計，適合喜歡外勤、物流工作或希望挑戰高薪的求職者。

不想坐辦公室、習慣夜間工作的民眾，也有好選擇。微笑單車（YouBike）招募調度及維護專員，夜班職缺月薪最高4萬9,600元，另有獎金；調度及維護計時人員時薪200至245元，含津貼及夜班交通費，提供不同生活型態的求職者彈性選擇。

餐旅服務人才同樣受到企業青睞。寒舍餐旅管理顧問旗下台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及寒居酒店，推出餐廳主任、領班、服務員、廚房內場、房務、櫃檯接待及工程等多元職缺，餐廳主任月薪4萬元起，廚房內場最高達4萬8,000元；安心食品（摩斯漢堡）則招募營運儲備幹部，月薪3萬7,000至3萬9,000元起，另有獎金及加班費，兼職人員時薪最高241元。

此外，知名食品品牌台灣森永製菓招募生產技術員，日班月薪3萬1,400元起、日夜班3萬2,900元起，另享輪班津貼及加班費；雲雀國際則祭出儲備店長月薪4萬6,000至5萬1,000元，依經歷可再議，為餐飲管理人才提供升遷發展機會。

除了薪資，企業福利與工作保障也成為吸引人才的重要關鍵。本周職缺從獎金、津貼、輪班制度，到培訓及職涯發展等面向，呈現企業積極留才的趨勢。台北市就業服務處表示，現今求職者選擇工作已不再只看薪資，更重視工作時間、職務內容、福利及未來發展性，因此透過就服站媒合企業與求職民眾，讓企業找得到人才、民眾也能找到適合自己的工作。

長照領域亦持續釋出工作機會，玖玖、松泰、愛馨、惠安、圓光、潤田、佳醫及長安等機構均有招募，其中部分居家照顧服務員職缺時薪最高達450元，適合喜歡與人互動、希望投入助人工作或尋求彈性工時的民眾。

台北市就業服務處提醒，求職時可將「薪資、福利、工作內容、工時及發展性」一併納入考量，歡迎有求職、轉職或兼職需求的民眾，把握9月8日至11日各就服站徵才機會，與企業面對面交流。好工作，不只是薪水高，更要工作有成就、生活有品質、未來有期待；金秋搶才，就讓台北市就業服務處陪你找到一份「做得好、領得到、也留得住」的好工作！

本周徵才活動參與廠商有30家，包括統一速達、台灣森永製菓、和德昌(麥當勞)、新東陽、謙禮國際(東京油祖、頂呱呱)、寒舍餐旅管理顧問(台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店)、安心食品(摩斯漢堡)、共樂遊、潮品美食、雲雀國際、那波麗士、三商餐飲、金御賞、統一多拿滋、好好生活家居家具、錢櫃、統健實業(聖德科斯)、全家便利商店、萊爾富、微笑單車、禾馨民權婦幼診所、台北市立聯合醫院忠孝院區及玖玖、松泰、愛馨、惠安、圓光、潤田、佳醫、長安等長照機構，歡迎民眾踴躍前往各就業服務站參加現場徵才。