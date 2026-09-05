每天上班都想離職！她好奇「為何同事待5年以上」？過來人曝真相

不少上班族都曾有過「想離職」的念頭。一名女網友分享，身邊不少同事一待就是4、5年，甚至有人在同一間公司待了10年，因此好奇究竟是什麼原因，讓大家能長期留下來？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大家在同一家公司待好幾年，都是靠什麼心態撐住的？」為題，指出身邊不少同事都在同一間公司待了4、5年，好奇是因為「薪水福利真的很香，找不到更好的」、「同事主管好相處，捨不得離開」、「已經習慣了，懶得重新面試、適應新環境」、還是「懂得把工作跟生活切得很開？」。

貼文一出後，不少網友都表示「打開皮包沒錢，打開股票APP綠油油，打開履歷發現在比爛的，算了，腳麻繼續呆好了」、「不內耗自己，反過來內耗別人，這種人都撐的特別久」、「每天都抗拒上班，好厭倦環境跟工作內容，但還繼續留著，因為找不到更好的，很怕貿然離職會後悔」、「我覺得多數人都是已經習慣了，懶得重新面試、適應新環境」、「妳不工作活不下去的時侯，就會乖乖去上班了」、「反正就懶得換，沒必要自找麻煩」。

事實上，在同一間公司待得越久，代表能力越強、也更容易被重用嗎？本站曾報導，一名網友分享，身邊能力較強的同事，有人選擇離開原公司，前往更優渥的職場環境，有人轉換跑道，薪資大幅提升。認為真正有能力的人，不一定會一直留在同一家公司，因為他們知道，自己的價值不只在一個地方。

對此，不少網友都表示「如果薪水、工作內容、通勤距離、人際關係都符合預期，也沒有重大變故，沒有一定要換工作」、「我家離公司騎車沒停紅燈只要48秒就到了，這就是我待7年的原因」、「很多人把跳槽當成唯一正解，但其實每個人生階段考量不同，安穩也是一種選擇」、「應該說最後留下來的人就是適應公司的人」。

不過，也有另一派網友指出「忠誠度不能幫你付房貸，也不能讓你提早退休」、「現在很多企業調薪幅度有限，不跳槽薪資可能差一大截」、「高忠誠加上久沒升遷，只會變成好用工具人」、「真的有實力的會一直挑戰自己，越換越好」、「有能力公司不願意給錢當然跑，公司願意給，誰想一直換來換去的」。