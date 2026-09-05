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年過40才懂！他不再追求高薪升職「反羨慕1種人」 過來人點頭：很棒的心態

聯合新聞網／ 綜合報導
過去不少上班族把高薪、升遷當成人生拚搏的目標，認為薪水越高、職位越好，就代表事業越成功。示意圖／AI生成
過去不少上班族把高薪、升遷當成人生拚搏的目標，認為薪水越高、職位越好，就代表事業越成功。示意圖／AI生成

過去不少上班族高薪、升遷當成人生拚搏的目標，認為薪水越高、職位越好，就代表事業越成功。不過，隨著年紀增長，對「成功」的定義也可能跟著改變，一名年過40歲的男網友分享，現在的自己已經不再羨慕年薪百萬或身居高位的人，反而更羨慕那些下午5點多就能準時下班，回家還有體力吃飯、陪家人、追劇的人，心聲引發不少共鳴。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，自己現在最嚮往的生活，是週六起床後不用急著查看公司訊息，而是能悠閒吃完早餐，再按照自己的步調安排一天。坦言自己40歲之後，已經不羨慕薪水高的人，反而羨慕能5點多下班，回家還能吃飯、喝酒、追劇。

這名男網友進一步說明，年輕時覺得這樣叫沒企圖心，現在反而覺得這根本是人生勝利組，他也好奇「不知道是年紀到了，還是真的想通了」。

貼文一出後，不少網友都表示「人生就是要豁達，根本沒有什麼很重要或一定要做的事，尤其是那些世俗的事情」、「下班可以自由運用時間，手邊有點小錢，放假可以出門走走玩玩，真的很奢侈」、「下班能快樂玩遊戲、追劇，人生足矣」、「很棒的心態，恭喜人生將更有意義」、「沒錯！現在的我跟你一樣」、「40歲之後，知足比進取重要」、「薪水是收入，五點下班後還有力氣生活，才是淨利」。

事實上，現代人對理想生活的想像各不相同，有人追求高薪與物質條件，也有人認為收入夠用、日子過得自在更重要。本站曾報導，一名男網友坦言，自己雖然月薪只有4萬元，卻從未覺得日子難過，因每個人的起點與選擇不同，有人努力累積財富，但未必來得及享受成果，因此自己更重視當下與生活品質，不會刻意與他人比較收入、車子或物質條件。

對此，網友也回應「我覺得你這樣的生活很好，不需要活在別人的眼光裡」、「其實挺勝利的，羨慕」、「認同，人活著開心比較重要」、「如果不結婚，不生小孩，不買房子這薪水夠了」、「這也是一種幸福」。

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年過40歲男網友分享，自己不再羨慕高薪升職，反而嚮往下午5點多準時下班、陪伴家人的生活，貼文引發網友共鳴。

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