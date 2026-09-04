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美國工會勞團領袖來台 深化台美勞動事務合作

中央社／ 台北4日電

勞動部今天說，美國工會及勞工團體領袖8月29日至9月4日來台，雙方就「外送平台專法制定成果」及「人工智慧對職場勞工之影響與因應」等進行對話，將持續深化台美勞動事務合作。

美國工會及勞工團體領袖於8月29日至9月4日來台，勞動部次長黃玲娜8月31日上午接見訪團拜會時指出，美國是台灣重要的國際夥伴，雙方共享民主、自由及人權等普世價值，在勞動事務上長期保持密切交流與合作。

黃玲娜也說，從2013年起，勞動部每兩年邀請美國工會領袖組團訪台，透過工會拜會、座談及實務交流，促進雙方經驗分享，期盼藉由此次交流相互學習，進一步拓展台美工會交流與合作。

勞動部表示，雙方在會中也就「外送平台專法制定成果」及「人工智慧（AI）對職場勞工之影響與因應」等前瞻勞動議題進行了深入對話，分享台美雙方前瞻政策方針。

勞動部說，訪團除拜會勞動部也參加台美工會座談會，與台灣工會夥伴就勞資關係及工會實務等議題進行對話，並以「勞資協商案例分享」、「全球供應鏈中的產品及勞工權利法遵追蹤」及「美國勞資關係實務與現況」等專題進行分享，交流台美雙方實務經驗。

此外，勞動部說，訪團也陸續拜會中華電信工會、國際機場工會聯合會、全國航空業總工會、中華海員總工會、台灣護理產業工會以及鐵路工會全國聯合會等，盼透過實地走訪與交流，讓美方更深入瞭解台灣工會發展及勞動環境，也期盼雙方持續保持聯繫、分享經驗，並就共同關切勞動議題拓展更多交流與合作機會，持續深化台美勞動事務夥伴關係。

美國工會、勞團成員代表包含美國勞工權益非政府組織Verité執行長麥唐納（Shawn MacDonald）、國際駕駛員工會（IBT）副總法律顧問曹（Clement L.Tsao）、勞動暨就業關係協會華府分會（DC LERA）主席畢內達（Amaury Pineda）、國際消防員工會（IAFF）副主任白地特（Neil T. Pettit）。

以及美國聯邦政府公務員協會（AFGE）主任坎恩（David Cann）、奧勒岡護士協會（ONA）主任西米拉（Christy Simila）以及國際船長、大副及領航員協會（MM&P）資深策劃金斯伯格．傑克爾（DanielGinsberg-Jaeckle）等7名美國勞動界代表。

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