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工會應依法辦理會務 勞動部提醒5大NG行為

中央社／ 台北4日電
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

工會是爭取勞權的重要團體，勞動部今天表示，勞工加入工會，工會也應依法辦理會務，未定期召開會員代表大會、理監事未屆期辦理改選等都是NG行為，恐違反工會法。

勞動部勞動關係司司長王厚偉今天在勞動部例會表示，根據統計，截至今年第2季止，全國工會家數共有5856家，其中包含企業工會960家、產業工會285家、職業工會4327家及工會聯合組織284家。

王厚偉表示，工會藉由集體力量與雇主協商溝通，對於勞動福祉的提升及企業內勞資關係穩定有很大的幫助，但實務上卻常見工會未依規定辦理各項會務工作，影響工會運作發展。

王厚偉舉例，工會會務要正常運作，定期召開法定會議是首要事務，工會理事會、監事會及會員大會或會員代表大會，都是為工會處理工會事務，討論重要工會發展方向的重要法定會議，工會應定期召開。

此外，王厚偉也說，理事會與監事會在工會內部為不同的角色且有不同權責，會議討論事項也不同，應分別召開，工會不應以聯席會議方式辦理，而工會的理事、監事也應在任期屆滿前辦理改選，新一屆理事會及監事會議應在前屆任期屆滿日起10日內召開，讓工會會務可以無縫接軌，順利正常運作。

近來有數起涉及工會與會員權利義務有關的重大事項，王厚偉提醒，涉及工會購置不動產或其他重大財產處分，工會應依工會法及章程規定提經會員大會或會員代表大會決議，應充分揭露資訊，讓會員或會員代表得在資訊完整的情況下充分討論並作成決議。

此外，為了維持工會組織穩定性及會務運作延續性，王厚偉也說，工會章程如已明定理事、監事任期為4年，不宜再隨意透過修正章程方式縮短任期。

王厚偉表示，健全的會務運作是工會穩定發展及發揮功能的重要基礎，工會如果未依法辦理會務，主管機關可予以警告或令其限期改善，必要時也可於限期改善前，令其停止業務之一部或全部，若違反法令或章程情節重大，或經限期改善屆期仍未改善者，更可撤免其理事、監事、理事長或監事會召集人。

勞動部 工會

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