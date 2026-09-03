月薪2.9萬只做工讀！不敢告訴男友 27歲女憂未來結婚卡關

現在不少人比起正職，更傾向選擇工讀、兼職等彈性工作，希望減少壓力、保有更多自由時間。一名27歲女網友表示，自己過去曾做正職，但因壓力大、失眠等狀況，後來改做行政工讀，每月扣稅後收入約2萬9千元。雖然目前住家裡，生活還過得去，但幾乎存不到錢，也讓她開始擔心未來。

原PO在Dcard工作板發文表示，工讀工作的好處是時間較自由、不必承擔太多責任，目前生活也相對輕鬆。不過，她的家庭經濟只是一般，並沒有額外資源可以依靠，因此也開始思考，長期維持這樣的收入是否對人生規劃不利。

讓她更困擾的是，自己一直沒有向男友坦白目前只是做工讀。男友在銀行工作，收入同樣屬於一般上班族水準，且兩人已開始討論未來搬出去住、甚至結婚。原PO擔心男友知道後，會認為她「沒用」或不夠努力，也坦言若真的同居，很難再隱瞞下去，因此詢問網友，「如果另一半只做工讀工作，會有什麼想法？」

貼文曝光後，有網友認為，只要能養活自己、生活過得自在，做正職或工讀並沒有標準答案，「人生本來就是來體驗的，能養活自己就好」、「自己想好就好，不用在意別人的看法」。也有人指出，如果兩人對未來都沒有太大經濟要求，工讀生活未必不能繼續。

不過，也有不少人認為，真正的問題不是「做工讀」，而是沒有對另一半說實話。有人表示，如果只是自己生活，工作型態可以自己決定，但若已經以結婚、同居為前提，就涉及雙方的財務規劃與價值觀，應該坦白溝通。也有人直言，以目前收入來看，或許足以負擔個人生活，但若未來有租屋、結婚甚至中晚年規劃，仍要思考收入是否足夠。

另有網友建議，原PO可以先評估現在的薪資與工作型態，是否足以支撐自己未來想要的生活。如果現況可以接受，就不必因外界眼光勉強轉職；但若長期財務壓力過大，則可考慮尋找薪資較高、同時又能兼顧身心狀況的工作。至於感情能否繼續走下去，最終仍取決於雙方能否接受彼此對工作、金錢與未來生活的選擇。

本站也曾報導，一名網友發現，身邊幾名朋友陸續辭掉正職，改做兼職、計時或排班工作，理由多半是壓力較小、下班後不用再處理公事，也不必扛太多責任。

貼文曝光後，不少網友認為，兼職是否比正職划算，還是得看薪資、工時與工作內容。有些人指出，若正職月薪不高，還得把通勤、加班與心理壓力算進去，時薪較高的兼職未必比較差；也有人認為，近年越來越多人不想被工作綁住，因此主動降低工作強度，換取更多生活自由。

不過，也有網友提醒，兼職通常「有做才有錢」，在特休、獎金與其他公司福利上，往往不如正職穩定，還得考量年紀增加後能否繼續維持相同工作型態，以及是否有能力存錢。整體而言，兼職的優勢在自由與壓力較小，但正職則在收入穩定與福利保障上更具優勢。