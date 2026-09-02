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8年拚出33項首創政策 侯友宜：新北做勞工朋友最大後盾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府8年來從就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計推出33項全國首創政策。圖／新北市勞工局提供
新北市府8年來從就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計推出33項全國首創政策。圖／新北市勞工局提供

新北市長侯友宜任期即將結束，新北市勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議專題報告，盤點侯市府8年來勞工政策成果，從就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計推出33項全國首創政策。新北市長侯友宜表示，新北市是全台勞動人口最多的城市，市府一定要扛起勞權後盾，讓勞工擁有友善、安全的工作環境。

陳瑞嘉指出，新北市目前約有209萬名勞動人口，為提供更便利的就業服務，勞工局設置全國最多的9個就業服務站，並在29區設置就業服務據點，打造「30分鐘可達就業服務網」。

市府也陸續成立婦女及中高齡職場續航中心、銀髮人才服務據點及職業重建服務中心，針對青年、中高齡、婦女、新住民及身障者提供不同的就業支持。

陳瑞嘉說，勞工局持續強化勞資爭議調解、仲裁等多元機制，8年來共受理3萬4517件爭議調解，為勞工爭取19億6563萬餘元的調解金；並提供特定對象多語通譯、義務律師代理職災調解等服務，協助勞工處理複雜勞資爭議，降低勞工面對法律及制度門檻的負擔。

陳瑞嘉指出，職場霸凌防治新制今年7月上路後，勞工局已辦理多場宣導及說明活動，並透過勞動檢查強化職場安全。新北市近年減災成果也獲得肯定，失能傷害頻率已連續7年維持六都最低。

除工作權益，勞工局也補助企業設置托育設施，並率先全國補助托育人員人事費及專業諮詢服務費，減輕勞工育兒負擔；針對職災勞工則提供「一案到底」的陪伴及經濟扶助，相關服務更三度獲中央評鑑優等。

侯友宜表示，新北市政府面對勞工最關心的就業、權益、工安及福利4大面向，這幾年努力累積33項全國首創成果，全力為勞工朋友打造良好就業環境。

侯友宜強調，勞工權益不只是政府的責任，也需要企業共同投入，市府將持續鼓勵企業提供托育及各項福利，打造更友善的職場環境，「勞工朋友在我們新北市工作，我們有責任作為他們最重要的後盾。」

新北市府8年來從就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計推出33項全國首創政策。圖／新北市勞工局提供
新北市府8年來從就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計推出33項全國首創政策。圖／新北市勞工局提供

侯友宜 新北 勞工局

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