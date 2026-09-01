離職沒能親手退群！他遭同事搶先踢群氣炸 內行點1好處：你才是贏家

離開一間公司時，退出工作群組通常被視為與舊職場正式切割的重要儀式感，退群的時間點與方式也成為不少上班族的熱議話題。就有一名網友在Threads發文，分享自己離職下班後，本來懷著暢快的心情準備親手點擊退群，沒想到點開Line時卻發現早已被管理員移出群組，讓他大感錯愕與不甘，貼文曝光後意外引發廣大網友的熱烈討論與共鳴。

原PO發文直呼「這口氣真的忍不了！」原本滿心期待能在離職當天，親自體會「狠狠退出工作群組」的快感，豈料主管或管理者動作更快，早已搶先一步將他移除。這種失去儀式感的落差讓他大呼「輸了」，甚至開玩笑表示希望有人能重新將他加回群組，好讓他能親自再退一次。對此，不少職場人感同身受，坦言離職時能自己退出群組，確實是釋放工作壓力的一大紓壓時刻。

貼文曝光後，許多網友紛紛分享個人「超爽退群」經驗，有人笑稱「下班前十分鐘就要先退了」，也有人透露自己在填完離職單後，直接將積壓已久的心聲一次傳到群組後立刻退群，讓辦公室氣氛頓時凝結。更有網友打趣建議原PO，可以請舊同事幫忙加回去後再補上一句「我自己會退」，把主導權搶回來；同時也不忘提醒離職後應順手封鎖前主管與接手同事，避免日後再接到來自前東家的詢問電話與工作訊息。

不過，除了宣洩情緒外，也有不少理性的網友指出「被踢出群組」反而是一大隱藏好處。有內行人出面揭密，員工若自行退出LINE群組，對話紀錄會隨之清空；但若是「被管理者移除」，過往的聊天與通訊對話框依然會完整保留在手機內。這項機制在面臨勞資爭議或合約糾紛時，反而能成為關鍵證明，甚至有網友分享自己曾藉此保留前東家違法的證據。因此許多過來人紛紛安慰原PO，看似少了一口氣，實則「保留證據比較重要」，無意間保護了自己反而才是贏家。

如今同事之間交換通訊軟體已成常態，但下班後是否保持互動卻因人而異，逐漸形成「上班好同事、下班不認識」的職場文化。本站曾報導，不少人在踏入職場後，都會發現同事關係存在一種明顯的「時間切換感」。許多網友坦言，職場本就非交友場合，若缺乏共同興趣，下班後斷聯極為正常；也有人分享過往過度信任同事卻慘遭背叛爆料的經驗，因而領悟出上班熱絡溝通、下班保持界線的處世之道，劃清公私領域的界線已成為現代上班族的集體共識。