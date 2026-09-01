雙台積電工程師也輸…表姊一家免工作現金買2千萬房 她嘆：沒動力上班

AI浪潮狂襲下，科技業的前景一片大好，薪資更是羨煞眾多文組畢業生。不過，一名自稱台積電工程師的女網友在Dcard發文，她坦言雖然和男友都在竹科工作，但當聽到表姊一家不用工作全心全力帶小孩，還能搬出2千多萬現金買房，加上他們光是股票等被動收入年收入就超過300萬，讓原PO哀嘆「突然沒有動力上班了」。

一名女網友在Dcard以「竹科雙引擎也賺不贏地主房東嗎？」為題發文，原PO提到自己和男友都是台積電工程師，雙方也各自在新竹購屋置產，平時除了買精品之外，1年還可以出國3次旅遊、其中1次甚至遠赴歐洲，讓她自認和男友的經濟能力十分不錯。不料，和表姊聊完之後，卻讓原PO瞬間改觀。

原PO提到，表姊外貌出眾且是頂大文組畢業，雖然結婚生小孩後就離職專心在家顧小孩，但表姊夫在台中精華區擁有土地、房產，且在婚後就贈與表姊1千多萬，經濟方面毫無壓力。原PO還提到，表姊夫近期又掏出2千多萬現金買房並登記在表姊名下，而且表姊夫平常也不須上班、夫妻2人一同顧小孩，光靠股票等被動收入一年就進帳超過300萬。

聽聞表姊一家的生活後，原PO哀嘆「突然沒有動力上班了」。另外，原PO提到近期工作壓力大導致外表蒼老不少，反觀表姊即使結婚生子也不見衰老，讓原PO感嘆即使獲得大包分紅將去歐洲度假，內心「也一直覺得悶悶的」。

貼文曝光後吸引許多網友討論，「長得好看又懂嫁本來就無敵，誰告訴妳可以跟那種人比的？」、「兩個人十年寒窗，怎麼抵得過別人家三代的資產累積」、「台灣好野人好野程度排序：大地主>商人>受薪階級」、「地主那是幾代人的努力才有的成果。你一代人就想超越，那他家祖先都要氣哭了」；不過也有網友勸原PO不要執著於和他人比較，專注在自己身上才不容易受影響，「比上不足比下有餘、幸福不是比出來的」、「自己生活開心最重要，看自己擁有的不要跟人攀比」。