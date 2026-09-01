勞動部僱用安定措施薪資差額補貼 9行業延長至10月底

勞動部為協助受國際經貿情勢影響而實施減班休息勞工推動「僱用安定措施」，將延長至10月31日止。勞動部雲嘉南分署提醒，適用9大行業且實施減班休息達30日以上、完成列冊通報的勞工，把握申請期限及時申請。

該「僱用安定措施」原7月31日截止，勞動部日前延長辦理至10月31日，適用對象為受僱於特定行業，並與雇主協議實施減班休息達30日以上，且已向地方勞政機關完成列冊通報的勞工，目前適用9大行業包括食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業以及其他運輸工具及其零件製造業。

勞動部雲嘉南分署提醒，符合資格且有申請需求的勞工，要及早確認資格並備妥相關文件，如對申請方式或相關規定有疑問，可撥打免付費客服專線0800-777-888，或洽雲嘉南分署06-6985945轉1627、1645（僱用安定措施）、1708（再充電計畫）詢問。

勞動部雲嘉南分署長柯秀燕說明，符合資格者，可申請薪資差額補貼，每月最高1萬1500元，薪資差額補貼可由勞工本人申請，亦可由雇主代為申請，申請方式可採紙本或至「台灣就業通」專區線上辦理，申請期限為每實施減班休息滿30日次日起90日內。

例如，減班休息期間為6月1日至6月30日，最遲應於9月30日前提出申請，逾期將視同放棄權益，提醒符合資格的勞工朋友務必掌握申請時效。

雲嘉南分署指出，除薪資差額補貼外，勞動部亦推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵勞工利用減班期間參加職業訓練，充實專業技能。符合9大適用行業的勞工，可同時申請薪資差額補貼及參加訓練課程；非適用行業勞工雖無法申請薪資差額補貼，仍可參加訓練，並依薪資差額申請訓練津貼，每月最高1萬6300元。

另針對減班前勞保月投保薪資介於2萬9500元至3萬1800元的全時勞工，即使薪資差額較小，參加訓練後仍可申請訓練津貼，每月最高補助2940元，協助基層勞工利用減班期間提升職能。