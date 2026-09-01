資深主管帶人15年最愛9年級生因「最好用」 一番話惹怒7、8年級

「9年級不是最好管，卻可能是最好用的一代！」一名擔任主管15年的男網友分享，自己在電商、網路產業工作20多年，從7、8年級一路帶到9年級新人，發現資深主管未必討厭9年級，反而常是7、8年級小主管、資深員工抱怨「現在年輕人難帶」。

原PO在Dcard發文表示，7、8年級的優勢是耐操、配合度高，主管臨時交辦工作通常也會完成；但站在整體產出的主管角度看，他反而欣賞9年級的工具能力與效率。

原PO觀察，不少9年級接到任務後，會自己Google、看影片、問AI，不只學習速度快，還會反問：「這個步驟為什麼要人工？」、「這個其實可以自動化吧？」他也曾隨口提到競品的新活動，年輕同事隔天就自行整理好價格、廣告素材、活動玩法及消費者留言，「我根本沒有叫他做到這麼多」。

此外，9年級也習慣追問工作的目的，例如「這份報表誰要看？」、「如果只需要這3個欄位，為什麼我要整理其他20個？」原PO認為，這種「懶得做沒意義的事」常被視為怕吃苦，但能把3小時的工作縮成30分鐘，對主管來說反而是進步。

原PO認為，9年級也較不吃「資歷就是權力」這套邏輯。如果前輩真的有能力，他們通常願意學；但若只是早進公司幾年，又交代一堆說不出意義的工作，就很容易被追問「為什麼？」對部分資深員工而言，這句話可能格外刺耳。

不過，他也承認9年級不如過去世代耐操，不爽就可能離職，工作與生活分得清楚，甚至有人教會半年就跳槽。但若只看學習速度、工具運用、資訊能力、效率及解決問題，他仍認為9年級新人平均表現更突出。

「公司到底需要一個，你叫他做10件事就乖乖做10件事的人，還是一個會告訴你『其實這10件裡有5件根本不用做』的人？」原PO直言，如果重新讓他挑選沒有經驗的新人，仍會優先選9年級。

貼文曝光後，也有不少網友反駁，認為差異未必來自世代，而是9年級恰好趕上AI與資訊爆炸，「7、8年級也會用Google、YouTube查資料啊」；另有人替7、8年級抱不平，認為這群人剛入職場時遇上低薪，如今又夾在上司KPI與部屬之間，也有人質疑：「會這樣做的7、8年級，可能早就跳去更好的地方了。」