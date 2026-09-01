大學生拚打工 每月打工最多68小時 目標賺進25K

大學生打工賺學費不但成常態，很多大學生更是連打兩份工，yes123求職網「開學打工家教意願調查」，結果顯示，高達63.7%規劃打兩份(含)以上工；打工生涯身心負擔重，35%因打工翹課過，更有 四成七成績受影響。

yes123求職網調查，如果選擇「打工」的話，其中有36.3%想打「一份」工就好；代表剩下63.7%則規劃，打「兩份(含)以上」的工。

在可複選狀況下，新學期想打工的主因，則分別為：「籌學費」(65.3%)、「賺生活費」(64.1%)、「家中有貸款、負債壓力」(56.7%)，以及「單純想存錢」(45.1%)、「想補貼家用」(39.3%)。

其他打工原因，又還有：「增加實務經驗」(33.6%)、「賺購物、旅遊基金」(19.1%)、「父母、長輩、師長主動要求」(17.9%)，以及「打發課餘時間」(16.7%)、「累積人脈」(12.3%)。

若有計畫開學打工，選擇職缺時，在可複選狀況下，最主要的考量有：「薪資水準的高低」(66.4%)、「離家或學校的距離」(61.4%)、「工作時段」(52.3%)，以及「工作時間的長短」(51%)、「工作有無壓力」(42.2%)。

其餘學生工讀選擇的考量因素，又分別為：「工作內容是否有趣」(34.1%)、「工作環境是否安全」(29.4%)、「對未來職場是否有幫助」(28.3%)，以及「有無提供伙食」(21.3%)、「錄取率高低」(19.8%)。

平均而言，一個月「最多」安排67.9小時來打工，換算下來，等於學生打工族想利用非上課、唸書時間，一天再工作約兩個小時；這當中甚至有12%的學生，每月想上工「100小時(含)以上」。

同時透過這樣的打工計畫，大專生期望每個月能夠賺到25,261元。甚至有少數6.9%的人，目標是月入「五萬元(含)以上」。

由於過著工讀生活，不免要投入時間、精神、體力，甚至可能影響作息，因此也有三成五(35.1%)的學生透露，曾經為了打工或家教，因此「翹課過」；還有四成七(47%)坦言，也曾為了打工或家教，結果「影響到學業成績而變差」。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，顯見有愈來愈多大學生，必須為了家庭經濟狀況，過著「半工半讀」的生活，這群大專打工族若想兼顧功課，甚至再分神於玩社團、談戀愛，容易演變成蠟燭兩頭燒的生活，能否有自律性與時間分配能力被視為成敗關鍵。特別是屬於弱勢家庭的學生，甚至可能被迫考慮休學，暫時放下學業，先投入職場來分擔家計，同時大部分可能選擇「非典型就業」模式，一次要兼任好幾份工作。

調查顯示，大專生自認的「夢幻高薪打工職缺」，若在可複選狀況下，位居排行榜前五名的是：「網路直播主」(45.3%)、「外拍模特兒」(44.2%)、「展場SG、PG、SB、PB」(43%)，以及「外包接案(翻譯、設計)」(41.7%)、「人體藥物試驗」(40.3%)。

不過大專生「真正計畫」打工的熱門職缺，在可複選狀況下，前五位分別為：「速食店人員」(36.8%)、「飲料店人員」(35.6%)、「餐廳服務生」(34.5%)，以及「超商店員」(33.1%)、「學校助理」(31.6%)。