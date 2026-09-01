職場新鮮人適應有技巧　溫世仁基金會推入職支持

溫世仁文教基金會今天宣布啟動「2026 NXT Fresh人才培育計畫」，協助大學3年級以上到工作2年內的社會新鮮人，除了求職輔導外，也提供職涯導師和入職支持。

溫世仁基金會今天發布新聞稿指出，許多人才培育計畫在課程結束後就告一段落，但對剛進入職場的人才來說，真正的考驗往往才剛開始。從工作節奏、團隊合作，到企業文化與溝通方式，都需要時間摸索與適應。

2026 NXT Fresh將陪伴延伸到學員進入職場之後，完成培育並進入合作企業的學員，也可獲得入職支持，協助理解工作內容、職場文化及實際工作情境。

基金會副執行長梁芷瑄表示，人才在不同成長階段，需要不同的支持。NXT Fresh希望幫助青年更早看見自己的優勢，也更了解企業與真實職場，進入職場後能更快找到自己的位置。

2026的計畫即日起到9月30日，開放大學3年級以上學生及工作2年內的社會新鮮人報名，所有培育內容都以公益方式提供，不收取培訓費用。相關資訊可參考溫世仁文教基金會網站。