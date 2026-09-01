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月薪7萬、日做3小時！25歲男憂太早養老 前輩曝心酸血淚：別信發展性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友錄取一家非科技業外商公司，月薪7萬元、免加班，每天只需花3小時就能完成業務，但他反而擔心缺乏發展性。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名男網友錄取一家非科技業外商公司，月薪7萬元、免加班，每天只需花3小時就能完成業務，但他反而擔心缺乏發展性。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

一名男網友分享，近期錄取一家非科技業外商公司，月薪7萬元、免加班，每天只需花3小時就能完成業務，但他反而擔心職缺太過冷門、缺乏發展性，未來可能會一輩子卡在同一個位置。貼文曝光後引起討論，不少網友也開始思考，高薪又輕鬆的「養老缺」究竟是職涯優勢，還是另一種陷阱。

這名男網友在Dcard以「還沒25就到養老缺」為題，指出自己是文組碩士畢業，近期錄取一家非科技業的外商公司，雖然職缺相當冷門，但工作環境讓他相當心動，不僅每天大約花3小時就能處理完公事，其餘時間都能自由安排，月薪也超過7萬元，且完全不用加班。

不過，這名男網友坦言，上網查詢後發現市場上幾乎沒有同性質的職缺可以轉換，若未來想跳槽，等於必須重新轉職，薪資可能直接降回4萬5000元左右，還可能面臨高壓、操勞的工作環境，因此開始擔心自己會被困在舒適圈，甚至「一輩子卡死在同職位」，好奇詢問大家究竟該珍惜，還是應該趁年輕尋找更有發展性的方向？

貼文一出後，不少網友都表示「70K有什麼好挑」、「男生不婚不生也可以過很好，一輩子領這個爽缺薪水有何不可？多少人夢寐以求呢」、「先賺到錢吧，你連一年都沒有待完，如果有多餘的時間，可以有副業」、「爽的養老缺就待著」、「最近科技這波，你還沒意識到錢比發展性重要太多了嗎」、「我男友也是才30幾就在科技業養老公司」、「好讚喔！我現在雖然偏養老但要做一堆雜事，不到40K覺得羨慕」。

現在工作的發展性真的重要嗎？本站曾報導，一名男網友分享，自己曾同時拿到台積電與聯發科的錄取通知，原本面臨兩大科技廠二選一，沒想到上網做功課後，發現不少網友都以「發展性」為由大力推薦聯發科，甚至有人直言「去台積電會自廢武功」，他最後聽信網路聲音選擇加入聯發科。只是多年後回頭一看，兩家公司年薪差距竟越拉越大，讓他忍不住感嘆「發展性到底是三小啦」。

此話題引起眾多討論，「除非你家裡有礦，不然大家工作的目的就只有一個字，錢，你還在發展性，人家早就賺滿躺平囉」、「自廢武功是真的，但是400也是真的」、「GG要投可能就得想好了，婉拒後好像之後要回鍋，困難重重」、「發展性這件事就是在看你覺得自己多有料，跟薪水不是絕對關係。沒能力往上爬的人也不用談什麼發展性」、「所以講很多次了，發展性=錢」、「薪水直接差一倍，甚至以上」。

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