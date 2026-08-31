年薪百萬不是夢！北醫搶護理師 薪資、獎金再加AI科技減輕工作負擔

全台醫院持續面臨護理人力不足，各院紛紛祭出加薪、獎金及改善職場環境搶人才。台北醫學大學附設醫院護理部主任林淑娟表示，護理人員待遇近年已有明顯提升，在北醫附醫，部分護理人員若加計年終獎金、輪班等津貼，「年薪破百萬不是夢」。醫院更從智慧科技降載、友善職場、申訴管道等多管齊下，除了增聘新進人員，更讓護理師願意留在職場。

林淑娟表示，以院內部分護理人員為例，每月薪資可達約7萬1000元，且尚未計入夜班費，若以一年12個月薪資，加上約2個月年終獎金計算，再加計實際輪班所產生的夜班費等，對部分護理人員而言，年薪百萬元的目標已可達成。

北醫附醫近期公開招募資訊顯示，一般病房護理師依學歷、經歷及績效，月薪約4.6萬至5.5萬元，另有績效獎金、夜班費、部分單位到職簽約金10萬元，以及3年18萬元久任獎金。今年初相關徵才資訊則曾開出新進護理師第一年平均月薪逾6.5萬元的條件，反映醫院在人力競爭下持續提高招募誘因。

林淑娟強調，現在護理人員選擇職場，看的已經不只是薪水。北醫近年投入大量資源推動智慧醫療，希望直接降低第一線工作負荷，包括導入智能藥櫃、智慧輸液幫浦及生成式AI等工具，協助給藥、交班及護理紀錄，減少重複性工作，讓護理人員把時間真正還給病人。

除了「減量」，職場能不能讓人安心工作同樣重要。林淑娟表示，北醫持續加強性別友善、職場霸凌防治及員工權益宣導，讓護理師清楚知道「這是你的權利以及福利」。一旦遭遇不當事件，可以立即反映。護理部也設有自己的意見反映平台，希望第一時間掌握第一線問題、立即處理，必要時再由院方介入協助，避免問題層層轉達後不了了之。

面對護理缺工，林淑娟坦言，北醫目前仍有人力不足情況，但解方不能只是「一直找更多護理師」。醫院必須同步改善整體醫療流程，例如病人病況穩定後，在完整出院準備與衛教下盡早返家，再串接長照、遠距醫療、居家及在宅醫療等服務，縮短不必要的住院天數、提高病床周轉效率，才能減輕第一線照護壓力。