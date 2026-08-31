半導體基礎技術人才博覽會 25家台積供應商徵才 月薪上看8.5萬

半導體已成台灣的重要產業之一，完整供應鏈除了上游IC設計、中游製造、下游封測之外，也包括建構半導體軟硬體設施的協力廠商！由TSMC主辦、104人力銀行協辦的「半導體基礎技術人才博覽會」9月18日在台南成功大學開跑，當天共有25家優質協力廠商釋出超過2200個中南部工作機會，超過半數是上市櫃公司，協助技術人才分別從營造、化工、電機等不同產業的多元職務，包括：廠務、機電、環安衛、品管等，共同參與台灣半導體產業發展。歡迎上網報名 https://tw104.pse.is/9hy79d。

104平台暨顧問服務事業體總經理花梓馨指出，半導體廠房並不像一般建築，蓋好後把設備搬進去就能生產，從地板載重、防震設計到無塵空間、機電管線，建築本身的規劃與施工都必須回應精密製程的需求；廠房完工後，還需要穩定的電力、空調、製程氣體、超純水與廢水處理系統全年無休運作；半導體製程使用的溶劑、酸液等化學材料的品質要求也遠比一般工業用途嚴格，任何微量雜質都可能影響晶圓製造的良率。

花梓馨指出，將於9月18日舉辦的「半導體基礎技術人才博覽會」，齊聚了25家TSMC的優質供應商，其中，長年參與台中國家歌劇院、故宮南院等大型公共工程的「麗明營造」，已承攬2026年台南與嘉義先進製程廠的擴建工程，專案總金額突破400億元；自空調、機電與無塵室工程起家的「洋基工程」，則深耕參與了先進封測五廠及六廠二期的機電與無塵室新建工程。在材料供應方面，「新應材」致力於研發與製造半導體及顯示器專用的特用化學材料，不僅是2奈米先進製程特用化學品的本土供應商，更曾榮獲優良供應商卓越表現獎；同樣榮獲該優良供應商卓越表現獎殊榮的「李長榮化工」，也已緊跟腳步，投資2.8億美元於美國亞利桑那州設置電子級異丙醇廠。

104平台暨顧問服務事業體總經理花梓馨指出，上班族想擁有半導體職涯經歷，除了直接進入半導體上中下游，也可加入半導體優質供應鏈，因為無論是把關品質的品管人員、蓋起無塵室的工地監工、確保廠房安全運作的職業安全衛生管理員，或是撐起電力與機電系統的技術人才，都是台灣半導體產業得以持續運轉的重要角色，隨著台灣半導體持續擴產，基礎技術等相關人才需求成長，職涯發展同樣值得期待，求職者可從自身既有專業出發，例如土木、營造背景可關注工程及施工管理；機電背景可鎖定廠務、電力及設備相關職務；化工背景則可關注特用化學、化學工程等職缺，找到與半導體產業接軌的機會。

「半導體基礎技術人才博覽會」由25家「優質供應商」聯合徵才，其中13家為上市櫃公司，包含光洋應用材料、士林電機、勝一化工、達欣工程、漢唐集成等公司，合計釋出超過2,200個中南部工作機會。部分營造與機電工程職缺的月薪更達5.5萬至8.5萬元，逾七成企業提供育嬰留停、女性生理假及陪產檢假，67%企業提供生育津貼，逾半數企業提供員工進修補助，近四成企業設有專業證照獎金，積極行動投資員工的專業成長與長期發展。歡迎有意投入半導體供應鏈的求職者踴躍報名。報名網址：https://tw104.pse.is/9hy79d