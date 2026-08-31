海員新星培育計畫 增台船環海風電

航港局近年積極推動海員新星培育計畫，航港局說，今年計畫加入台船環海風電工程公司，提供學生獎助名額及職涯發展機會。

海員新星培育計畫從111年開始實施，結合航商、海事校院及社會團體資源，建立從就學、訓練到就業的一條龍培育機制，協助學生順利銜接海員職涯，凡航海、輪機科系的學生皆可報名參加，獎助對象除大專校院學生外，陽明海運及建華海運亦開放高中職生申請，鼓勵更多青年及早投入航運產業。

海員新星計畫提供多元支持，補助學員學雜費、住宿費且提供生活津貼，每年最高可獲新台幣10萬至18萬元補助，實際金額仍依各航商與學生簽訂同意書內容為準。

航港局今天發布新聞稿表示，今年迎來新夥伴台船環海風電工程公司首度加入計畫，提供學生獎助名額及職涯發展機會。

航港局說，凡符合資格的航海、輪機相關科系學生，均可透過「船員智慧服務平臺」線上申請，或以紙本方式提出報名，經合作航商甄選錄取後，將提供學生就學期間獎助支持，並銜接畢業後船上實習及就業機會。