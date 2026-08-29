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通膨吃掉青春夢 台北家扶調查：逾半弱勢大專生提高打工時數

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北家扶中心調查指出，面對通膨，近9成5學生擔心錢不夠用，也有超過5成的大專學生因此增加打工時數。
台北家扶中心調查指出，面對通膨，近9成5學生擔心錢不夠用，也有超過5成的大專學生因此增加打工時數。

「以前為了省錢，常常只能等到寒暑假才回家，現在有獎助學金支持，連假也能多幾次回家陪伴家人。」在屏東就讀大學的小融感謝地說道。物價持續上漲，對弱勢家庭大專生而言，不只是生活成本增加，更可能影響求學品質與未來發展，台北家扶中心調查指出，面對通膨，近9成5學生擔心錢不夠用，也有超過5成的大專學生因此增加打工時數。

台北家扶中心今舉辦「物價飛漲.夢想不滅」大專獎助學金頒獎典禮，共200位大專生獲得獎學金。台北家扶也發布「通膨對大專生生活影響調查」指出，高達64.5%的大專生表示每月生活費較去年增加500元以上，其中近半數增加超過1000元；95.3%的學生認為外食與餐飲費用漲幅最有感，其次為交通費、社交娛樂及教材學用品支出。

台北家扶調查也指出，52.3%的大專學生因應物價上漲而增加工讀時數，其中66.4%坦言已影響課業表現與校園生活。有近9成5的學生面對物價上漲感到經濟壓力，擔心錢不夠用，其中超過3成7的學生表達經常需要為了省錢而精打細算，省錢的方法以減少休閒娛樂支出為主，其次為壓縮餐飲費用，如減少用餐次數、放棄相對健康的食物，改吃便宜能果腹的食物。當被問及最需要哪些支持時，高達87.9%的學生認為獎助學金最能有效減輕壓力。

在屏東讀書的小融分享，雖然家住台北，但因長期住在屏東宿舍，每月生活費約1萬2千元，飲食支出就占9千元左右。面對不斷上漲的物價，他經常選擇便利商店食品或平價麵食果腹，也透過購買二手教科書、減少添購衣物及搭乘客運返鄉等方式節省開銷。

由於台北與屏東距離遙遠，小融返家一次的交通費就超過千元，因此平時一個月僅能回家一次。小融說，這幾年便當、飲料及日常用品價格持續調漲，原本有限的生活費越來越吃緊，家扶獎助學金不僅能減輕生活負擔，也讓他有機會報考汽車駕照、學習英語及日語等技能，勇敢嘗試更多因經濟因素而卻步的學習機會。

今天頒獎典禮上，與會者一起貼上「生活支持」、「自信日常」、「安心居住」、「便利通行」、「學習無礙」及「圓夢前行」六道安全防護線，並將象徵「勇敢、自信、韌性、希望、安心、逐夢」的盾牌交付學生手中，象徵社會各界攜手守護青年，協助他們抵抗通膨衝擊、穩定完成學業。

台北家扶中心今舉辦「物價飛漲.夢想不滅」大專獎助學金頒獎典禮。圖／台北家扶中心提供
台北家扶中心今舉辦「物價飛漲.夢想不滅」大專獎助學金頒獎典禮。圖／台北家扶中心提供

通膨 家扶 打工

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