台灣虎航客艙組員招募初試登場 近3000人搶當30名「虎寶虎妞」

台灣虎航今（29）日舉辦客艙組員招募初試，本次招募開放報名短短兩周，吸引近3000人投遞履歷，經書面資料篩選後，約1700名應試者符合資格進入初試，最終預計錄取30名，競爭相當激烈。

此次客艙組員招募初試包括「脫鞋摸高測試」及「團體面試」，考官除了檢視應試者的語言表達、口條及台風，也觀察面對團體面試時的抗壓性、臨場反應與互動表現，盼從眾多應試者中挑選出適合擔任第一線服務的客艙組員。

台灣虎航表示，客艙組員是旅客接觸航空公司的第一線，也是傳遞企業形象的重要角色，除了基本語言能力，更希望找到性格開朗、具服務熱忱，並符合「熱情、溫暖、真誠」企業精神的「虎寶虎妞」。

台灣虎航指出，隨著下半年旅運市場持續成長，公司持續擴充航網，預計9月初正式開航「高雄－小松」及「高雄－石垣島」航線，進一步深化南台灣航網布局；此外，因應2028年起陸續引進第三代機隊，未來運能可望進一步擴大，因此也同步擴充人力。

在員工福利方面，台灣虎航今年起提供全體員工每年7日福利補休假，並全面放寬客艙組員執勤時配戴眼鏡的規定，考量客艙環境較為乾燥對視力可能造成的影響，希望讓第一線組員能在更自在、舒適的狀態下服務旅客，持續打造友善且具溫度的職場環境。

通過今天初試的應試者，預計下周進行複試，最終錄取的培訓客艙組員將於今年第4季報到，接受地面及空中專業訓練，通過相關考核後正式成為台灣虎航客艙組員。

台灣虎航表示，目前航網涵蓋日本、韓國、泰國、越南等地區，並為飛航日本、韓國最多航點的航空公司之一，隨著新航點陸續開航及機隊規模升級，持續招募優秀人才加入團隊，提供旅客更豐富的航線選擇與服務體驗。

台灣虎航今（29）日舉辦客艙組員招募初試，經書面資料篩選後，約1700名應試者符合資格進入初試，最終預計錄取30名，競爭相當激烈。圖／台灣虎航提供