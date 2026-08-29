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科技大廠廠房蓋好了人卻找不到 雲林攜1111線上搶人才、祭1.5萬職缺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府與人力銀行合作打造雲林產業線上徵才專區。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣政府與人力銀行合作打造雲林產業線上徵才專區。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣近年陸續有許多科技大廠進駐，工廠蓋好了，人才卻遲遲無法到位，為加速企業人才媒合，縣府攜手1111人力銀行打造「雲林2026產業線上徵才專區」，提供求職者一站式找工作服務，目前已整合逾1.5萬個就業機會，即日起至年底線上徵才。縣長張麗善表示，盼吸引雲林子弟返鄉就業，也為快速擴張的產業補進人才。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠今表示，近年持續有科技大廠、半導體產業、傳產進駐雲林設廠，開出的職缺數量龐大，單一企業動輒需求上千人，但全國各地缺工嚴峻，廠房蓋好了，人卻沒到位已是常態。

他指出，在地徵才活動受限特定時間、空間，媒合率不高，建置「雲林產業線上徵才專區」，就是希望運用數位科技突破時間與空間限制，提供企業不間斷的人才招募服務，也讓過去因工作選擇有限而離開雲林的青年，有更多元的職涯選擇。

張麗善指出，矽品精密已進駐雲林，虎尾廠區去年啟用，斗六廠區也已動土，第一期預計2028年啟用，初期可望創造約1300個就業機會，後續滿載時員工需求將達2200人，從技術員、工程師到各類專業人才，都需要大量人力。

張麗善表示，目前「雲林2026產業線上徵才專區」已有超過1.5萬個就業機會，她喊話雲林子弟，不要再外漂了，希望青年回到家鄉就業，與雲林產業一起成長。

矽品精密人資長李森楠表示，隨著公司持續擴廠，目前需要大量技術員、工程師等各類人才，歡迎全國各地年輕人到矽品、到雲林一起打拚。

「雲林2026產業線上徵才專區」即日起至今年底開放徵才。1111人力銀行發言人黃若薇表示，平台從履歷健檢、職缺媒合到成功就業，提供一站式求職服務，加速人才與企業媒合。

全球封測大廠矽品精密再加碼雲林，日前在斗六舉行新廠動土典禮，預計投資近千億元、開發約6公頃土地，導入CoWoS先進封裝製程。聯合報系資料照
全球封測大廠矽品精密再加碼雲林，日前在斗六舉行新廠動土典禮，預計投資近千億元、開發約6公頃土地，導入CoWoS先進封裝製程。聯合報系資料照

雲林 職缺 張麗善

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