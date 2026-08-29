進台積電6年價值觀變了！他曝日常「十大自由」：生活相當滿足

一名男網友分享，自己在台積電擔任工程師6年，坦言輪班工作雖然相當勞累，但穩定的薪資與自己「不婚不生」的生活規劃，讓他逐漸擁有更多消費與生活上的選擇，不僅吃飯不用再斤斤計較CP值，買名牌、3C產品也不用反覆比價，就連旅遊、居住及休閒都更有餘裕，甚至整理出「十大生活自由」。貼文曝光後，引發廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「台積六年價值觀改變」為題，指出自己進入台積電後，這6年讓他的價值觀出現不少變化，尤其看到近兩年的分紅，更讓他直呼「腳麻」。他指出，雖然輪班相當疲累，但也換來十大生活自由，包括「吃飯自由」，不必再特別計算CP值；「穿搭自由」，買名牌不用反覆比價；「休閒自由」，能上健身房、購買各種運動裝備，此外還有3C自由、居住自由、旅遊自由、交通自由、追劇與手遊自由、好市多自由，以及「濕紙巾自由」。坦言自己與外商高薪族群相比，還稱不上真正的財富自由，但目前的生活狀態已讓他相當滿足。

貼文一出後，不少網友都表示「根本人生勝利組，好羨慕」、「全對，讓我有雜魚翻身的機會，愛GG」、「錢是真的，累也是真的」、「三觀正確溫馨文，給推」、「台積一生推」、「重點是沒買房跟結婚生小孩，不然就一堆不自由了」、「能這樣花費真正的重點是單身無房，應該不是台積」、「恭喜！但還是囉唆一下要記得多存一些錢，累積一些有價證券資產」。

一名男網友也分享，自己曾同時拿到台積電與聯發科的錄取通知，原本面臨兩大科技廠二選一，沒想到上網做功課後，發現不少網友都以「發展性」為由大力推薦聯發科，甚至有人直言「去台積電會自廢武功」，讓他最後聽信網路聲音選擇加入聯發科。沒想到多年後回頭一看，兩家公司年薪差距竟越拉越大，讓他忍不住感嘆「發展性到底是三小啦」。

對此，網友表示「除非你家裡有礦，不然大家工作的目的就只有一個字，錢，你還在發展性，人家早就賺滿躺平囉」、「自廢武功是真的，但是400也是真的」、「GG要投可能就得想好了，婉拒後好像之後要回鍋，困難重重」、「發展性這件事就是在看你覺得自己多有料，跟薪水不是絕對關係。沒能力往上爬的人也不用談什麼發展性」、「所以講很多次了，發展性=錢」、「薪水直接差一倍，甚至以上」。