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女主管穿裙子上班「沒穿內褲」嚇傻男員工 兩派網友掀戰：需要通風

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，近期對女主管的穿著習慣感到困惑，發現對方穿裙子時，疑似有時沒有穿內褲，讓他忍不住好奇，「女生真的會不穿內褲就出門嗎？」。示意圖／AI生成
一名男網友分享，近期對女主管的穿著習慣感到困惑，發現對方穿裙子時，疑似有時沒有穿內褲，讓他忍不住好奇，「女生真的會不穿內褲就出門嗎？」。示意圖／AI生成

夏天天氣炎熱，不少女生會選擇穿裙子上班，不過一名男網友分享，近期對女主管的穿著習慣感到困惑，發現對方穿裙子時，疑似有時沒有穿內褲，讓他忍不住好奇，「女生真的會不穿內褲就出門嗎？」，貼文曝光後引發網友討論。

這名男網友在Dcard以「女人真的會穿裙子沒穿內褲上班嗎？」為題，指出近期天氣炎熱，公司女主管時常穿著裙子上班，但他偶然注意到對方似乎有未穿內褲的情況，因此對女性是否會有這樣的穿著習慣感到相當好奇。

貼文一出後，不少女網友紛紛表示「我不穿，其實穿內褲對下面不好，正因為長年沒穿、所以婦科疾病改善很多」、「很多就是體質根本不適合穿內褲，尤其處在台灣這種氣候和環境，女性內褲過於貼身，穿一整天悶那麼久，不感染才奇怪，而且分泌物反而會變多」、「我個人覺得也有可能是她私密處感染、尿道炎，所以不太能穿內褲，需要通風」、「我不會，但是會不會是有點感染，保持通風會比較舒適」、「我不會穿，本來不穿就比較衛生」。

不過，也有部分女網友回應「沒穿內褲很不衛生又很噁，不過如果你是靠沒有內褲痕判斷的，其實不太準，因為也有女生會穿四角褲」、「我覺得只是很貼，你不知道無痕內褲嗎」、「啥鬼！都會穿內褲啊」、「我都會穿，長裙有時候風吹就有走光風險了」。

事實上，不少女性都曾有私密處感染的困擾，時常保持透氣、通風也是一種解決方式。本站曾報導，一名女網友分享，自己4年前開始，習慣不穿內褲，除了月經來才會穿生理褲，這樣的改變讓她發現「分泌物比以前少非常多」，好奇問大家「有人也沒在穿內褲的嗎？」。

對此，多數女網友也分享自身經驗，紛紛表示「我是在家洗完澡就不穿內褲了，不穿內褲的好幾年了，都沒婦科毛病很讚」、「在家不穿，但我出門會穿」、、「在家我都穿男生的四角褲通風」、「已經習慣不穿內褲3年左右了」、「+1，不穿內褲真的很舒服，沒有那種束縛感」、「不穿內褲+1，自此再也沒有因為私密處問題而看過醫生」、「不會被看到的話，這其實是對私密處保養最好的方法」。

內褲 女生

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