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上班族秒懂！員工重要性測試「只要一方式」 過來人：工作卡爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，判斷一個人在公司的重要性，其實不必看他平常有多忙，只要讓他休假一天，就能看出影響有多大。示意圖／AI生成
一名網友分享，判斷一個人在公司的重要性，其實不必看他平常有多忙，只要讓他休假一天，就能看出影響有多大。示意圖／AI生成

一名網友分享，判斷一個人在公司的重要性，其實不必看他平常有多忙，只要讓他休假一天，就能看出影響有多大。貼文曝光後，意外戳中大批上班族，不少人紛紛分享自身經驗，表示部門裡真正扛事情的人只要一請假，工作馬上卡關、電話接不停，甚至有人出國5天回來後，老闆第一句話就是「你終於回來了，我快累死了」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，一個員工重不重要，真的不必看他每天多忙，光是讓他休假一天，就知道了，短短一句話，立刻引發3.1萬網友共鳴。

貼文一出後，不少網友都表示「我們部門最忙的那個請假一天，隔天信箱跟炸掉一樣，全都在問他東西在哪」、「有用的員工休一天，那個部門就運行卡卡的」、「一天哪夠，要休一禮拜讓店裡炸掉，老闆才會重視」、「結果休假那天電話被接爆，根本沒休息到」、「1天不一定有感覺，3天肯定崩」、「我覺得直接請一週，會出現很多驚喜包」。

不過，也有網友回應「如果是主管休假一天， 公司反而運行得更順暢」、「很雷的大姐休假一天，那一天爽到起飛，店裡的默契變得超級好，從頭到尾沒有出錯，即使爆單還是穩穩的結束」。

本站曾報導，一名網友分享，公司裡有一位宛如「活Google」的人物，不論新人、同事甚至主管，只要遇到問題都會第一時間找他協助，而只要對方請假，整個團隊就容易陷入混亂。感嘆真正支撐公司順利運作的，往往不是職位最高或薪水最好的人，而是這些默默解決問題、熟悉內部運作的關鍵人物。

對此，多數網友紛紛搖頭，「這就是傳說中的屎缺」、「屎缺都是他，升官都沒他」、「不要做這種內耗職員，領低薪瞎操老闆心」、「這沒什麼好崇拜，超級屎缺」、「這叫公司的大動脈，裁掉他就會人仰馬翻」、「沒領多少錢，卻做一堆事，升官也沒他的份」、「這種務實做事的人，通常因為沒那麼會向上管理，所以升官通常沒份」。

上班族

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