同時拿到2科技大廠Offer！他1原因不選台積電…多年後崩潰後悔

一名男網友分享，自己曾同時拿到台積電與聯發科的錄取通知，原本面臨兩大科技廠二選一，沒想到上網做功課後，發現不少網友都以「發展性」為由大力推薦聯發科，甚至有人直言「去台積電會自廢武功」，讓他最後聽信網路聲音選擇加入聯發科。沒想到多年後回頭一看，兩家公司年薪差距竟越拉越大，讓他忍不住感嘆「發展性到底是三小啦」，貼文曝光後也引發網友熱議。

這名男網友在Dcard以「發展性到底是三小啦」為題，指出自己當初拿到台積電與聯發科Offer時，因為看到網路上多數人推薦聯發科，便認為選擇聯發科才是比較有發展性的道路，因此放棄台積電。不料入職後才發現，兩家公司的年薪差距持續擴大，他透露聯發科目前薪資「還適用新青安」，而台積電年薪則已逼近400萬元，讓他後悔不已。更讓他崩潰的是，如今重新投遞台積電履歷，對方卻已不再理會，讓他氣喊「當初亂給建議的人會下地獄！」。

貼文一出後，不少網友都表示「除非你家裡有礦，不然大家工作的目的就只有一個字，錢，你還在發展性，人家早就賺滿躺平囉」、「自廢武功是真的，但是400也是真的」、「GG要投可能就得想好了，婉拒後好像之後要回鍋，困難重重」、「發展性這件事就是在看你覺得自己多有料，跟薪水不是絕對關係。沒能力往上爬的人也不用談什麼發展性」、「所以講很多次了，發展性=錢」、「薪水直接差一倍，甚至以上」。

台積電員工到底有多會賺？本站曾報導，根據最新永續報告書揭露，去年台積電員工人均薪資福利費用達433萬元，相較2020年的253萬元，5年間增加180萬元。台灣廠區與采鈺的新進碩士工程師，平均整體薪酬也超過200萬元。

除了薪水、獎金與分紅，台積電還鼓勵員工一起當股東。公司提供15％購股補助，目前全球已有超過85％員工參與購股計畫。去年台積電全球員工超過9.1萬人，其中超過86％位於台灣，而全體員工離職率僅2.9％，也讓不少網友笑稱：「果然錢給得到位，什麼都好說」。

消息曝光後，PTT最多的還是滿滿羨慕聲，「唉，感覺選錯科」、「傳產表示我到底在幹嘛」、「一年賺人好幾年的薪水」，也有人認為高薪背後是高壓工作，「不是在公司，就是在前往公司的路上」、「那種環境不是每個人都可以」，直言台積電員工承受的壓力，本來就值得拿更高的薪水。