快訊

午後對流發展旺 從北到南15縣市大雨特報

發現長輩疑失智怎麼辦？「別急著拿走存摺」專家教一步步處理財務

尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

聽新聞
0:00 / 0:00

同時拿到2科技大廠Offer！他1原因不選台積電…多年後崩潰後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，自己曾同時拿到台積電與聯發科的錄取通知，不少網友都以「發展性」為由大力推薦聯發科，最後聽信網路聲音選擇加入聯發科，沒想到多年後回頭一看，兩家公司年薪差距竟越拉越大。示意圖／AI生成
一名男網友分享，自己曾同時拿到台積電與聯發科的錄取通知，不少網友都以「發展性」為由大力推薦聯發科，最後聽信網路聲音選擇加入聯發科，沒想到多年後回頭一看，兩家公司年薪差距竟越拉越大。示意圖／AI生成

一名男網友分享，自己曾同時拿到台積電聯發科的錄取通知，原本面臨兩大科技廠二選一，沒想到上網做功課後，發現不少網友都以「發展性」為由大力推薦聯發科，甚至有人直言「去台積電會自廢武功」，讓他最後聽信網路聲音選擇加入聯發科。沒想到多年後回頭一看，兩家公司年薪差距竟越拉越大，讓他忍不住感嘆「發展性到底是三小啦」，貼文曝光後也引發網友熱議。

這名男網友在Dcard以「發展性到底是三小啦」為題，指出自己當初拿到台積電與聯發科Offer時，因為看到網路上多數人推薦聯發科，便認為選擇聯發科才是比較有發展性的道路，因此放棄台積電。不料入職後才發現，兩家公司的年薪差距持續擴大，他透露聯發科目前薪資「還適用新青安」，而台積電年薪則已逼近400萬元，讓他後悔不已。更讓他崩潰的是，如今重新投遞台積電履歷，對方卻已不再理會，讓他氣喊「當初亂給建議的人會下地獄！」。

貼文一出後，不少網友都表示「除非你家裡有礦，不然大家工作的目的就只有一個字，錢，你還在發展性，人家早就賺滿躺平囉」、「自廢武功是真的，但是400也是真的」、「GG要投可能就得想好了，婉拒後好像之後要回鍋，困難重重」、「發展性這件事就是在看你覺得自己多有料，跟薪水不是絕對關係。沒能力往上爬的人也不用談什麼發展性」、「所以講很多次了，發展性=錢」、「薪水直接差一倍，甚至以上」。

台積電員工到底有多會賺？本站曾報導，根據最新永續報告書揭露，去年台積電員工人均薪資福利費用達433萬元，相較2020年的253萬元，5年間增加180萬元。台灣廠區與采鈺的新進碩士工程師，平均整體薪酬也超過200萬元。

除了薪水、獎金與分紅，台積電還鼓勵員工一起當股東。公司提供15％購股補助，目前全球已有超過85％員工參與購股計畫。去年台積電全球員工超過9.1萬人，其中超過86％位於台灣，而全體員工離職率僅2.9％，也讓不少網友笑稱：「果然錢給得到位，什麼都好說」。

消息曝光後，PTT最多的還是滿滿羨慕聲，「唉，感覺選錯科」、「傳產表示我到底在幹嘛」、「一年賺人好幾年的薪水」，也有人認為高薪背後是高壓工作，「不是在公司，就是在前往公司的路上」、「那種環境不是每個人都可以」，直言台積電員工承受的壓力，本來就值得拿更高的薪水。

聯發科 台積電 年薪

延伸閱讀

台積電人均薪資福利衝上433萬！離職率不到3％ 網笑：錢給到位都好說

進台積電6年換來10種自由！工程師曝心聲：不看CP值但輪班真的累

「主管太正常了」她從傳產跳美商超不習慣 網共鳴：這才是工作

聯發科借券賣出衝高能跟空？網勸別只看一項指標：可能是避險套利

相關新聞

進台積電6年價值觀變了！他曝日常「十大自由」：生活相當滿足

台積電一名任職6年的男工程師分享，輪班雖累，但因不婚不生，靠穩定薪資享有「十大生活自由」，包括吃飯、穿搭與旅遊，貼文引發熱議。

同時拿到2科技大廠Offer！他1原因不選台積電…多年後崩潰後悔

男網友曾同時獲台積電、聯發科錄取，因聽信網路「發展性」選擇後者，多年後見年薪差距擴大，重投台積電卻未獲理會，引發熱議。

女主管穿裙子上班「沒穿內褲」嚇傻男員工 兩派網友掀戰：需要通風

女主管穿裙疑似未穿內褲，引發男網友好奇；網路掀起兩派論戰，女性分享通風經驗，也有人提醒無痕內褲難從外觀判斷。

上班族秒懂！員工重要性測試「只要一方式」 過來人：工作卡爆

如何判斷員工是否重要？網友指出，只要讓他休假一天，若工作隨即卡關、電話不斷，便能看出其在團隊中的關鍵性，引發上班族共鳴。

科技大廠廠房蓋好了人卻找不到…雲林攜1111線上搶人才、祭1.5萬職缺

雲林縣近年陸續有許多科技大廠進駐，工廠蓋好了，人才卻遲遲無法到位，為加速企業人才媒合，縣府攜手1111人力銀行打造「雲林2026產業線上徵才專區」，提供求職者一站式找工作服務，目前已整合逾1.5萬個就業機會，即日起至年底線上徵才。縣長張麗善表示，盼吸引雲林子弟返鄉就業，也為快速擴張的產業補進人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。