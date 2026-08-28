國保老年年金新制上路 民眾免申請、符合資格直接入帳

今年五月，一名網友發文指出，親戚繳納國民年金多年，卻在年滿65歲不久後離世，家屬申請喪葬給付、老年年金及遺屬年金未果，感嘆「繳了一輩子保費，最後什麼都沒有」，引發熱議。為此，衛福部宣布國保老年年金改採「免申請」機制，勞保局今表示，未來不必再填寫老年年金申請書，只要提供本人國內金如機構帳戶，資格通過後就會於次月入帳。

依現行規定，國保喪葬給付限被保險人在加保期間、也就是未滿65歲時死亡才能請領；遺屬年金則設有年齡、工作能力及收入等資格條件。至於老年年金，過去採申請制，勞保局會在被保險人年滿65歲前一個月寄發通知及申請書，民眾須填妥申請書，才能請領年金。

五月個案引發爭議後，衛福部隨後宣布，國保老年年金改由勞保局主動審核請領資格，符合條件者就會自動核發老年您金，避免民眾因未及時提出申請而無法請領。

勞保局今進一步說明新制，勞保局國民年金組組長烏惟揚說，針對曾參加國民年金保險的民眾，勞保局將在年滿65歲前一個月月底主動寄發「國民年金老年年金給付金融帳戶通知書」。民眾收到後，只須填妥本人國內金融機構帳戶、聯絡方式寄回，經審查符合資格，老年年金將自次月底起，每月自動匯入指定帳戶。

烏惟揚說，除郵寄通知書或臨櫃辦理外，民眾也可透過「行動電話認證」等方式登入勞保局「e化服務系統」，線上提供本人金融機構帳戶資料，不必再填寫年金申請書或親自跑一趟勞保局。