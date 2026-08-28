自營作業者注意 九月起可線上申辦自提勞退金

斜槓的自由接案者、自營攤販、獨立經營事業者愈來越多，為了讓自營作業者自願提繳退休金更方便，勞保局自九月起推出「自營作業者線上申辦自願提繳退休金」功能，未來自營作業者只要透過勞保局e化服務，就可線上申辦提繳退休金。

勞保局勞工退休組組長楊佳惠表示，自願提繳退休金人數逐年增加，去年12月約136萬人自提，到今年6月已超過154萬人，半年就增加18萬4000多人參與自提，顯示自提退休金已成為勞工存退休老本的重要選擇。

楊佳惠說，考量自營作業者沒有雇主幫忙提繳退休金，為保障其退休生活，勞工退休金條例於103年起開放自營作業者可自願提繳，初期提繳人數320人參加，截至今年6月底，已成長至3萬3774人。

由於自營作業者申辦自提，需填寫紙本郵寄或親自臨櫃辦理，楊佳惠說，九月起可利用線上申辦服務後，自營作業者可透過多元認證方式登入勞保局e化服務系統，24小時隨時都能申請。

她補充，申請者填報資料將由系統自動檢核把關，避免漏填而需再補正，受理結果也會以電子郵件通知，讓自營作業者可儘速接續向金融機構辦理自提退休金轉帳代繳，轉帳代繳也可透過網路銀行辦理，全程零紙本、免奔波。