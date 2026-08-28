線上提供金融帳戶 國保老年年金免申請自動入帳

勞動部勞保局今天表示，為方便民眾申請國保年金，將配合衛福部推動申請簡化措施，民眾即起不用填寫申請書，只要透過線上或紙本提供本人國內金融機構帳戶，老年年金將自動入帳。

今年5月間，有一名國民年金被保險人剛滿65歲就死亡，喪葬給付及老年、遺屬年金都領不到，引發外界議論。

為加強照顧民眾老年生活，保障國保被保險人老年年金領取權益，勞動部勞工保險局今天表示，已配合衛生福利部，推動國保老年年金免申請簡化措施。

勞保局表示，勞保局將針對曾加保過國民年金保險民眾，在年滿65歲前1個月月底主動寄發「國民年金老年年金給付金融帳戶通知書」，民眾收到通知書後只要填妥本人國內金融機構帳戶與聯絡方式後寄回，經審查符合給付資格者，國保老年年金將從次月底起，每月自動匯入提供指定金融機構帳戶。

勞保局表示，為提升辦理便利性，民眾除郵寄通知書或臨櫃送件提供金融機構帳戶外，也可透過「行動電話認證」或其他方式登入勞保局「e化服務系統」，線上提供帳戶資料。

另外，勞保局也宣布，民眾若要生育給付及育嬰留停津貼，也可透過「勞保局e化服務系統」線上申辦。

根據統計，今年截至7月底，勞保生育給付計核發4萬多人，若是加發生育補助至10萬元則有3萬多人，育嬰留停津貼部分計核發6萬多人，其中以日申請育嬰留職停薪津貼有1萬8000多人。