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班上有腸病毒就停課7天！網提「育兒照顧假」 一票家長喊需要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長提議增設「法定育兒照顧假」。 示意圖／AI生成
一名家長提議增設「法定育兒照顧假」。 示意圖／AI生成

腸病毒等傳染病一旦造成班級停課，家長往往得臨時請假照顧孩子。一名網友發文，希望政府研議增設「法定育兒照顧假」，讓家長在學校因傳染病依法停課時，能憑停課證明請假，並建議不占用既有家庭照顧假額度，甚至由政府、企業共同分擔部分成本。

依目前法規，受僱者若需親自照顧家庭成員，每年最多可申請7天的「家庭照顧假」，且今年起也放寬可以「小時」請假。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，受僱者申請家庭照顧假雇主不得拒絕，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

一名家長在Threads發文，表示小孩如果遇到腸病毒就要停課7天，對家長來說最頭疼的不是生病本身，而是「停課7天」，此時家長必須審視自己到底還能請幾天假，無論是特休還是家庭照顧假都必須用掉，像現在才8月，家長就會開始擔心年底前如果再出狀況，恐怕面臨假不夠的窘境。

原PO指出，以腸病毒為例，有時生病的並不是自己家的小孩，但達到標準就必須全班停課，即使小孩精神狀況很好，活蹦亂跳還可以「拆家」，但就是不能去上課，家長也必須請假陪伴。因此他希望增設「法定育兒照顧假」，要是小孩因為疫情等原因不能上課，學校有開立停課證明，家長就可以憑藉證明向公司請假。

他建議「法定育兒照顧假」不扣全勤、不占用家庭照顧假的額度，假如政府能補貼一部分的薪資就更好了。他並提到為了獎勵相關企業跟上政策，假如企業一年累積到一定天數，可以給予稅賦減免或是其他的獎勵，讓政府、企業與家庭共同承擔成本。

原PO語重心長地說，對家長來說，目前育兒最大的困難其實不是奶粉或尿布的錢，而是如果小孩忽然不能上學該怎麼照顧，假如能增設家庭照顧假，想必能減輕家長們的負擔。

此文一出，多數網友同意原PO的提議，有網友說，現行的家庭照顧假一年才7天，對於沒有後援的育兒家庭「根本不夠」，如果要請保母或外傭又得花一大筆開銷，也建議若能提出相關證明，薪水只需減半或給三分之一，否則完全沒薪水會「很可怕」。

該網友也希望工時能更加彈性，很多時候明明沒什麼事情還要被綁在公司，不能早點下班接小孩，又或是要被迫加班，都嚴重影響育兒的時間，認為如果公司真的缺人應多請一點員工，沒必要把工時拉得那麼長。

育兒 工時 腸病毒 家庭照顧假 停課

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