普發1萬現金只是討好 勞團籲提高勞退新制雇提、穩定加薪

賴總統日前提出全民普發1萬元「AI紅利，全民共享」的政策，台灣工人鬥陣總工會、中華電信工會、台灣美光工會、艾杰旭顯示玻璃(股)公司工會今召開記者會，強調若要讓利潤公平分配，就該推動有感加薪，合理、穩定地提高勞工的固定收入，而非一次性發錢討好。工鬥也呼籲，政府現在能立刻著手的就是提高勞退新制的雇主提繳率。

工鬥理事長何政家表示，民間智庫「共力研究社」研究報告指出，2000年後，雖歷經金融海嘯波盪，整體仍不斷增長，但勞工報酬卻長達10多年停滯，2019年至疫情後，「生產力」與「勞工報酬」間的差距又加大，尤其2023年後隨著AI製發展，差距益發加劇。

他說，近20多年來，台灣勞工幾乎每年都比過去創造出更多的經濟價值，但利潤卻未能實質反映在勞工報酬上，而且差距日益嚴重。他認為，除了持續提高最低工資，最直接的處理方式是提高勞退新制的雇主提繳率，現在法定提繳率為6%，但去年平均提繳率僅6.04%，大多數雇主根本就不會提繳超出法定的勞退金，這也導致台灣勞工退休金低落。

中華電信工會理事長鄧克亷指出，台灣只有半導體、資訊產業的勞工受惠，大多數勞工並未享受到經濟發展果實，若給勞工選擇1萬元普發現金還是加薪，99%的人都會選加薪，但政府無法要求民營企業加薪，最直接方式就是提高雇主提繳率，變相替勞工老本加薪，現在勞動基金投資報酬率大好，政府晚做一天，勞工就損失一天。

桃園市產業總工會理事長施淑華質疑，難道政府不認為低薪是國恥？工會團體盼政府改善勞工薪資，如果做不到，就先提高勞退新制到10%以上。

台北市產業總工會理事長邱奕淦也說，去年每人每月平均經常性薪資4萬7884元，但超過7成的受雇勞工，領不到平均薪資，等於多達600萬名勞工月領不到4.8萬，台灣現在患寡患不均，勞退金、勞保老年給付加起來才2.3萬元，如何保障老年經濟安全？

記者會上，正在醞釀罷工行動的中華電信、美光晶圓、艾杰旭顯示玻璃公司工會，各自說明了工會訴求與罷工進展。桃市產總秘書魏豫綾說，10月份也將於台北動員，宣布各項爭取合理勞動條件的議題，以及取得爭議行為權利的進度。