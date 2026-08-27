企業搶熟齡人才 「尚勇2026中區45⁺中高齡就業博覽會」9月5日登場

面對台灣邁入超高齡社會的挑戰，勞動部勞動力發展署中彰投分署積極開發熟齡就業市場，去年首度舉辦45⁺就業博覽會獲熱烈響應，今年再攜手台中市、彰化縣及南投縣政府，於9月5日在台中世貿中心舉辦第二屆「尚勇2026中區45⁺中高齡就業博覽會」。

現場不僅集結了40家企業釋出超過1,600個職缺，參與企業並提供職場導師、就業輔具及彈性工時等友善措施；活動當天也整合職涯規劃、職務體驗、職務再設計、職業訓練及政府補助等資源，為45⁺人才打造安心續航的第二職涯舞台。

中彰投分署表示，本次就業博覽會更聚焦友善職場，參與企業中有18家（45%）曾獲友善就業菁采獎、勞動提案金讚獎等獎項；15家提供彈性工時或排班、21家導入職務再設計、27家提供員工關懷、29家設置職場導師、34家提供專屬訓練教材，從降低工作體力負荷到協助熟齡勞工適應職場，打造更友善的工作環境。

「徵才專區」邀集製造、住宿餐飲、批發零售等多元產業，提供近500個部分工時職缺。其中萊爾富、鼎王餐飲及聯亞科技各釋出逾100個職缺，涵蓋工程技術、餐飲住宿領班及零售門市等工作。

高薪職缺方面，青松健康釋出最高月薪上看6萬7,325元護理人員職缺、饗城公司提供6萬元以上的財會主管、聯亞科技釋出上看5萬5,000元的工安管理員、鼎王餐飲與漢來美食也提供上看5萬元的內外場幹部與廚務職位。

現場另設「職涯續航專區」，介紹中高齡就業資源、「職業訓練專區」協助提升職場技能，以及「職務再設計－職場體驗專區」，安排機械製造、住宿餐飲、批發零售及門市服務等實作。

求職者可透過超商POS機、西餐擺設、機件組裝等任務，搭配輔具設備體驗工作內容；首次推出的「5050職能秀專區」，則展示不老夢想擺攤、銀髮私廚等多元就業模式。

此外，活動導入「智慧面試e化服務」及數位求職健檢，快速檢核數位能力、求職準備度及職涯需求，並依結果提供數位培力、職涯諮詢及就業資源，也能進一步掌握自身職涯方向。活動詳情可至「45+就業資源網」查詢，或洽中彰投分署銀髮人才資源中心。