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「職想玩透透」將於林口壓軸登場 新北觀光工廠帶領探索職涯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
2026新北觀光工廠年度盛會「職引未來 探索派對」將於9月5日(六)在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場。圖為去年活動現場。圖／新北市經發局提供
2026新北觀光工廠年度盛會「職引未來 探索派對」將於9月5日(六)在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場。圖為去年活動現場。圖／新北市經發局提供

2026新北觀光工廠系列活動「職想玩透透」最終場，將於9月5日在MITSUI OUTLET PARK林口一館中央廣場舉行，集結12家觀光工廠及產業文化館，規畫特色展售及互動闖關等內容，邀請大小朋友從遊戲與體驗出發，認識產業、探索興趣，發掘未來職涯。

經發局長盛筱蓉表示，新北市近年持續推動傳統產業轉型，透過觀光工廠及產業文化館將產業製程、品牌故事與體驗活動結合，讓民眾從「看產業」進一步到「玩產業、學產業」，親手體驗產品製作，認識不同產業背後的職人精神。

今年以「職想玩透透」為主軸，推出巴士一日遊、主題禮包、發票登錄抽獎及探索派對等五大主題活動，讓民眾以更多元、有趣得方式走進新北產業，從生活體驗中認識產業、發掘興趣，也為孩子開啟職涯探索的第一步。

壓軸活動「職引未來 探索派對」將觀光工廠的產業特色搬到現場，12家觀光工廠及產業文化館特色攤位可供一次認識不同產業的產品與故事，讓大小朋友透過實際動手操作，感受不同產業的工作內容與職人巧思；此外，還有互動表演、有獎徵答等親子活動，將產業知識融入遊戲與體驗，寓教於樂探索職涯興趣。

當天消費滿300元即可參加總價值超過10萬元的好禮摸彩活動，獎項包含三星平板電腦、前開式行李箱及多項觀光工廠特色好禮；至會場領取並完成職涯探索學習單，還可兌換限量好禮。

另外，提前下載「我的新北市APP」並於完成「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗，出示成績達60分(含)以上者，還可獲得限量新北行動支付百元優惠券。透過一連串趣味互動，讓親子在玩樂中認識不同產業與職業特色，探索興趣、拓展視野，培養對未來職涯的想像。

更多活動詳情可參考「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁，或經發局官網

林口 觀光工廠 新北

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