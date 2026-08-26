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9行業薪資補貼延長至10月底 最高可月領薪資差額7成補貼

中央社／ 台北26日電

因應美國301調查不確定性及產業復甦差異，勞動部今天宣布，延長9行業僱用安定措施薪資補助至10月底，減班休息勞工最高可月領薪資差額7成補貼，盼穩定勞工就業。

為減緩美國關稅調漲對台灣勞工衝擊，勞動部去年祭出「僱用安定措施」，9大行業的減班休息勞工最高可月領薪資差額7成補貼。

僱用安定措施辦理期間至7月底，是否延長辦理受各界關注，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，台美關稅已公布調整為10%，整體產業景氣正迎來復甦曙光，但考量產能過剩調查結果尚未發布，且個別產業間復甦步調不一，因此9行業將繼續辦理僱用安定措施3個月。

這9個行業包含「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

計劃規定，只要9行業在僱用安定措施實施期間有雇主協議實施減班休息達30日以上，且經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%，每月最高可領新台幣1萬1500元。

根據統計，從去年3月至今年7月底，僱用安定措施累計核發661家事業單位、1萬1010名勞工，核發總金額約1億元。

補貼 薪資 勞動部

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