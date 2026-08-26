「主管太正常了」她從傳產跳美商超不習慣 網共鳴：這才是工作

找工作除了薪資條件外，與同事、主管的相處，以及公司的職場氛圍也相當重要。一名網友分享，自己從傳產公司跳槽到美商後，上班第一周竟因「主管太正常了」而感到不習慣，甚至開始懷疑自己過去究竟在忍耐什麼。她直言，以前每天都得花心力猜主管心思，「現在回頭看只覺得超荒謬」。

一名網友在Dcard「工作板」發文表示，她上個月離開待了3年的老牌傳產，跳槽到一家美商，原本只是想換個環境、增加薪資收入，沒想到進公司第一周就相當不習慣，原因不是工作太難，而是「主管太正常了」。

原PO表示，過去主管交代事情時，常要求她「照著說的做就好」，但若出問題，卻又會被責怪。此外，主管交代事情經常只講一半，剩下的要員工自己猜，猜錯就會被責罵，甚至還會當眾開罵。

她也提到，前主管特別在意簡報字體、表格格式、到公司時間、午休長短等細節，但真正遇到工作問題時，主管卻往往無法提出有效解決方案。這一切在跳槽美商公司後，完全改變了。

原PO表示，現在主管交辦任務時，會直接說明方案需求、截止日期及預期成果，有問題也可以直接詢問。當她提出不同想法時，不是被駁回，而是主管詢問需要什麼幫忙，讓她當下愣了一下。

上下班制度也讓她感受明顯差異。她指出，前公司雖號稱彈性上班，但稍晚到公司或準時下班都可能被酸。相較之下，現在公司不太在意員工幾點進辦公室，也可以在家工作，只要把事情完成、準時參加會議並在期限內交付即可，甚至主管還會主動提醒員工休假。

原PO表示，最諷刺的是，前主管最常批評現在年輕人「抗壓性差、不能吃苦」，但她如今工作量並沒有比較少，有些工作甚至更困難，英文會議也更加耗費心力，自己反而沒有過去那麼想辭職。

她後來才發現，真正讓自己厭倦的並不是工作辛苦，而是每天都得花精神猜主管心思，還要忍受「能力沒有比較強、只是靠職位和年資」的主管羞辱。她感嘆，「現在回頭看只覺得超荒謬」。

原PO也強調，並非所有傳產公司都如此，自己可能只是剛好從管理不佳的公司跳到相對正常的環境。但這段經歷也讓她第一次理解，為什麼有些傳產公司不斷喊缺年輕人，卻始終留不住人，「到底是現在年輕人真的不能吃苦，還是有些公司只是把『吃苦』跟『忍受爛管理』混在一起了？」

貼文曝光後，不少網友認同她的感受，「恭喜到正常地方」、「傳產比較常見人治高於制度，也比較重視資歷」，主管不一定懂得領導和情緒管理；「謝謝你分享正常的職場環境」，很多人在有毒環境待太久，反而習以為常。

也有網友指出，外商不一定代表工作輕鬆，但管理方式可能更制度化，「只要是正常的『工作』，而不是有毒職場，其實沒有那麼討厭上班」、「越忙、越賺錢的公司，大家反而沒時間跟你囉嗦、搞小動作，更加對事不對人」。

不過，也有具外商經驗的網友提醒，外商雖然彈性高、制度明確，但裁員時也可能相當果斷，「彈性上下班、臨時申請遠端都可以，休假比勞基法多很多，但外商砍人不手軟欸」、「外商做法就是一切照規矩來，但裁員、調職的時候也是很狠」，該付的資遣費不會少，只是有人會覺得比較沒有人情味。