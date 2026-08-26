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台積電效應22家優良供應商嘉義徵才 逾百職缺起薪4萬最高月薪6萬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台積電嘉義科學園區完工投產的先進封裝廠。聯合報系資料照
台積電嘉義科學園區完工投產的先進封裝廠。聯合報系資料照

AI浪潮推升半導體需求，台積電加碼嘉義科學園區先進封裝布局逐步成形，帶動上下游供應鏈人才需求。台積電資材管理組織及慈善基金會攜手嘉縣府，周末29日上午9時在創新學院舉辦聯合徵才，22家台積電優良供應商進場，提供超過100種職缺機會，多項職缺起薪4萬元以上，部分職務月薪更達6萬元，搶進嘉義

半導體產業鏈人才可把握機會。

隨著台積電先進封裝持續布局嘉義，嘉義科學園區從一期到二期逐步形成以先進封裝為核心的產業聚落。嘉科一期規畫2座先進封裝廠，第一座已量產，第二座預計明年投產；二期規畫3座，台積電第三座先進封裝廠6月動工，未來還將持續擴建。

嘉科一期、二期整體開發完成後，預估可創造3132億元年營業額及9200個就業機會。隨著廠房興建、設備裝機及後續量產維運，土建、機電、廠務、設備、自動化及工程等上下游產業需求同步增加，嘉義的半導體就業市場也逐漸擴大。聯合徵才是台積電效應向供應鏈延伸展現。參與企業包括根基營造、兆聯實業、垚鋐系統科技、啟賦科技、茂迅系統工程等22家優良供應商，職缺涵蓋工程、機電、設備、技術及各類專業人才。

徵才不只鎖定半導體專業人才，剛踏入職場社會新鮮人、具備技術能力的工作者，或正規畫轉職的民眾，都能找到不同的職涯發展選項。多項職缺起薪超過4萬元，部分職務月薪達6萬元以上，希望吸引更多人才投入嘉義快速成形的科技產業聚落。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示，希望透過台積電力量，把供應商的工作機會與政府既有就業資源串聯起來，讓更多具備技術與工作意願的人有機會進入半導體產業。這不只是替台積電建廠供應鏈尋找人才，也是替在地及返鄉人才創造優質就業機會。

台積電帶給嘉義的影響，不只是工廠與職缺增加。隨著大量科技人才進駐，住宿、餐飲、交通、零售及生活服務需求都將同步成長，形成科技產業帶動地方經濟的外溢效應。縣長翁章梁表示，台積電第一座廠區招募員工，嘉縣市居民約占23%至25，約4分之1，其餘多為外地人才。隨著第二廠投產，以及第三、第四、第五座先進封裝廠陸續布局，未來勢必有更多科技人才進入嘉義。

台積電資材管理組織及慈善基金會攜手嘉縣府，周末29日上午9時在創新學院舉辦聯合徵才。圖／嘉縣府提供
台積電資材管理組織及慈善基金會攜手嘉縣府，周末29日上午9時在創新學院舉辦聯合徵才。圖／嘉縣府提供

嘉義 台積電 徵才

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