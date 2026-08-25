勞動部發布EAP工具書 手把手指導企業推動員工關懷

你的公司有員工協助方案(EAP)？EAP是一套協助企業預防、解決員工需求與問題的作法，讓勞工不須獨自面對困難，而是由公司釐清員工需求、提供資源協助。勞動部今發布「員工協助方案承辦人員實務手冊」，協助企業更知道如何推動員工協助及關懷業務，打造友善關懷的企業文化。

勞動部勞動福祉司司長黃維琛說，過去勞動部宣導「員工協助方案」的場合，常有企業承辦人員反映，公司有心推動友善員工關懷，但不知如何著手規畫，或部分中小企業受限資源，不曉得如何推動。

他表示，為減少企業推動員工協助方案的疑慮與障礙，勞動部這次發布的實務手冊，作為企業推動員工協助方案的工具書，內容涵蓋九大章節，說明EAP的建立方法與操作要領，從個案接觸、員工問題盤點評估、危機與準危機辨識、內外部資源轉介、跨單位協作，到資源蒐集管理與運用的實務作法，協助企業承辦人員掌握推動EAP要領。

手冊也針對資源相對有限的中小企業規畫專章，企業可先從建立員工關懷窗口開始，透過盤點與管理外部免費社會資源，訂定危機處理規則、簡單的追蹤紀錄，就可建立可行的員工關懷管道，發展小而美的員工關懷制度。

104人力銀行資深副總經理暨人才永續長鍾文雄分享，EAP是企業發展員工關懷制度很好的策略工具，這次手冊針對員工危機訊息提出具體觀察指標，舉例來說，當員工表現無助情緒與絕望言談，工作績效無預警下降或突然有人際退縮傾向，企業就要敏銳覺察同仁是否處於高風險狀態，並評估介入協助的方式、適合資源等，協助員工儘早回歸工作與生活常軌。此外，手冊也以專章提示中小企業「小規模、低成本」的推動作法，深具參考價值。

他說，EAP核心目的是讓員工的問題被解決，可以好好上班，涵蓋範圍廣，因此必須先調查員工需求，過往企業經驗最常協助處理員工的睡眠問題，還有人際關係、法律及健康議題等。

黃維琛說，企業如果需要進一步的推動建議，也可申請「專家入場輔導服務」，勞動部將免費安排專家入場輔導，提供全面性的評估與建議。