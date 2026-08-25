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企業「等履歷」過時了！金門就業中心教戰AI徵才、留才全攻略

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心今日舉辦「115年度雇主座談會」，以「不踩法規紅線，企業招募與留才全攻略」為主題，邀集在地企業及人資夥伴交流。圖／金門就業中心提供
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心今日舉辦「115年度雇主座談會」，以「不踩法規紅線，企業招募與留才全攻略」為主題，邀集在地企業及人資夥伴交流。圖／金門就業中心提供

面對離島企業長期面臨人力招募與留才難題，傳統「等履歷上門」的求才模式已逐漸難以因應。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心今日舉辦「115年度雇主座談會」，以「不踩法規紅線，企業招募與留才全攻略」為主題，邀集在地企業及人資夥伴交流，從雇主品牌、AI精準徵才到多元人才運用，協助企業重新思考「人才從哪裡來、為什麼願意留下來」。

金門就業中心指出，現今求職已不再是單純「企業挑人才」，而是企業與求職者雙向選擇。尤其金門企業若要吸引外地人才，除了薪資待遇，更應凸顯金門工作與生活品質、團隊氛圍及職場特色，透過建立良好雇主品牌，讓求職者從接觸職缺、參加面試開始，就感受到企業的友善與誠意，增加人才投入離島職場的意願。

在數位工具應用方面，座談也分享AI如何協助企業提升招募效率，包括職缺文案撰寫、履歷條件比對、結構化面試題目設計及評分標準建立等，讓企業逐步從過去「憑感覺選人」，轉向更精準、有效率的人才甄選方式。

除了「找人」，企業也被鼓勵跳脫「只找年輕人」的框架，擴大人才來源。中高齡工作者具備豐富職場經驗，企業可透過職務再設計、彈性工時及調整工作內容，讓不同世代人才都能找到適合的工作位置，進一步緩解離島缺工壓力。

而在「留才」方面，座談提醒企業，員工願不願意留下，除了薪資，更與職涯發展、工作自主性、團隊支持及離島生活需求有關。企業若能從員工實際需求出發，建立友善管理制度與良好工作環境，才能提高員工認同感與留任意願，避免人才「找得進來、卻留不住」。

此外，座談也針對勞動契約、定期與不定期契約、資遣解僱及績效改善等常見勞動實務進行說明，提醒雇主應掌握相關法規要求，並妥善做好溝通與紀錄，降低因程序或認知落差引發勞資爭議的風險。

此次座談並邀請勞保局金門辦事處、金門縣政府社會處共同參與，就地區就業、求才及勞動相關議題與企業代表交流。金門就業中心表示，面對缺工環境，企業不能只思考「找人」，更要同步做好「用人、育人、留人」，未來將持續與在地企業保持交流，提供就業服務、人才媒合及相關政策資源，協助企業找到適合人才，也讓更多求職者願意留在金門、投入在地職場，共同打造穩定、友善且永續的就業環境。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心今日舉辦「115年度雇主座談會」，邀集在地企業及人資夥伴交流，協助企業重新思考「人才從哪裡來、為什麼願意留下來」。圖／金門就業中心提供
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心今日舉辦「115年度雇主座談會」，邀集在地企業及人資夥伴交流，協助企業重新思考「人才從哪裡來、為什麼願意留下來」。圖／金門就業中心提供

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