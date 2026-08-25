最低工資明年又漲5% 這群上班族反而最吃虧

明年最低工資審議會最快9月登場，外界預期明年最低工資調幅可能上看5%，月薪將由29,500元增加至30,975元，時薪也將由196元提高至約206元。然而，最低薪資調漲，對於多數上班族來說，實際感受恐怕仍有限。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，最低工資主要直接影響的是薪資落在樓地板的勞工，如果上班族原本月薪已在4、5萬元，不僅「薪資條」沒有影響，反而可能出現「我工作經驗比較久、責任比較多，為什麼薪水只比新人多一點？」的薪資壓縮感（Wage compression）。

莊雨潔指出，通常指的就是不同經驗、技能或職等員工之間的薪酬的差距變小，而這樣的壓縮感，可能會造成公司內部的不平衡感，影響團隊的士氣甚至進而影響到人才的去留。

1111人力銀行調查，今年8月，有超過六成的上班族有轉職的打算，其中最主要的原因就是因為「薪水太低」（35.5%）。而若是向公司提出加薪遭拒，則有高達57% 上班族表示會「騎驢找馬、伺機換工作」；另有34.5% 會積極兼差增加收入，29.5% 選擇先隱忍、再尋找時機提出，25.7% 則考慮考取證照轉職，顯示薪資仍是影響人才流動的關鍵因素。與其等待公司調薪，不如主動盤點自己的履歷與市場行情，尋找更符合自身條件的工作機會。

另外一方面，莊雨潔也認為，在適當的時機點選擇轉職，並不代表逃避，反而可以積極透過在不同工作的環境中學習，替自己找到更適合的出路。

莊雨潔表示，最低工資調漲是為了替勞工薪資建立基本保障，但對於略高於基本工資的上班族而言，真正有感的仍是「實質薪資有沒有成長」。如果企業調薪幅度追不上工作負擔與生活物價成本，轉職自然成為不少上班族爭取薪資成長的最終策略。建議企業，若無法全面加薪，可以從獎金和分紅與其他福利，來鼓勵員工久任。而對於正在觀望轉職的上班族而言，不妨趁此機會整理履歷、了解市場職缺，也重新審視自己過去累積的技能價值，讓「換工作」不只是消極離開原職，而是替下一階段的職涯與薪資重新議價拿回主導權。