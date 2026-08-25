快訊

前天稱預算刪減電話勘災 卓榮泰今現身屏東：早已安排勘災行程

台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

指南宮大火消防員忙到上午才返隊 曝熱浪逼臉「殿前石獅燒到爆裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資明年又漲5% 這群上班族反而最吃虧

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
基本工資調漲，固然不少勞工受惠，但薪資處於基本工資邊緣者，恐最吃虧。示意圖非新聞當事人。聯合報系資料照
基本工資調漲，固然不少勞工受惠，但薪資處於基本工資邊緣者，恐最吃虧。示意圖非新聞當事人。聯合報系資料照

明年最低工資審議會最快9月登場，外界預期明年最低工資調幅可能上看5%，月薪將由29,500元增加至30,975元，時薪也將由196元提高至約206元。然而，最低薪資調漲，對於多數上班族來說，實際感受恐怕仍有限。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，最低工資主要直接影響的是薪資落在樓地板的勞工，如果上班族原本月薪已在4、5萬元，不僅「薪資條」沒有影響，反而可能出現「我工作經驗比較久、責任比較多，為什麼薪水只比新人多一點？」的薪資壓縮感（Wage compression）。

莊雨潔指出，通常指的就是不同經驗、技能或職等員工之間的薪酬的差距變小，而這樣的壓縮感，可能會造成公司內部的不平衡感，影響團隊的士氣甚至進而影響到人才的去留。

1111人力銀行調查，今年8月，有超過六成的上班族有轉職的打算，其中最主要的原因就是因為「薪水太低」（35.5%）。而若是向公司提出加薪遭拒，則有高達57% 上班族表示會「騎驢找馬、伺機換工作」；另有34.5% 會積極兼差增加收入，29.5% 選擇先隱忍、再尋找時機提出，25.7% 則考慮考取證照轉職，顯示薪資仍是影響人才流動的關鍵因素。與其等待公司調薪，不如主動盤點自己的履歷與市場行情，尋找更符合自身條件的工作機會。

另外一方面，莊雨潔也認為，在適當的時機點選擇轉職，並不代表逃避，反而可以積極透過在不同工作的環境中學習，替自己找到更適合的出路。

莊雨潔表示，最低工資調漲是為了替勞工薪資建立基本保障，但對於略高於基本工資的上班族而言，真正有感的仍是「實質薪資有沒有成長」。如果企業調薪幅度追不上工作負擔與生活物價成本，轉職自然成為不少上班族爭取薪資成長的最終策略。建議企業，若無法全面加薪，可以從獎金和分紅與其他福利，來鼓勵員工久任。而對於正在觀望轉職的上班族而言，不妨趁此機會整理履歷、了解市場職缺，也重新審視自己過去累積的技能價值，讓「換工作」不只是消極離開原職，而是替下一階段的職涯與薪資重新議價拿回主導權。

最低工資 上班族 月薪

延伸閱讀

優秀員工薪水被壓低？創業家直言「當上班族才是最大風險」：捨棄穩定賺更多

AI不只幫工作更快！永慶房屋9連霸亞洲最佳企業雇主　科技賦能讓職涯更有選擇

月入58K想離職？她焦慮曬每月開銷清單 網見2痛點：難怪存得慢

最低工資將破3萬！月薪4-5萬上班族超虧：薪水只比新人高一點卻要扛責任

相關新聞

沙德爾路徑明顯北修 專家指暴風圈可能不會觸陸「1關鍵」決定風雨強度

今天中南部雨量仍大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，原本的熱帶性低氣壓進入大陸華南，雖然再降為低氣壓等級，西南季風強風軸也往西移動，不過顯然台灣附近水氣還是比預期的多，台灣海峽上對流發展仍然旺盛。到中午前，最大累積雨量包括屏東獅子以及高雄左營，還是超過200毫米，昨天雨量很大的花東地區降雨倒是明顯的減小了。

高雄暴雨狂炸湧「咕嚕咕嚕」洗版未停班課 陳其邁：依氣象資料判斷

高雄市受暴雨侵襲連放2天假後，今天恢復正常上班上課，不過昨晚至今天清晨仍大雨滂沱，市區多處道路積淹水，市長陳其邁臉書一早湧入大批市民留言「咕嚕咕嚕」洗版，質疑停班停課標準。陳其邁今中午受訪時表示，停班停課決策是根據氣象署預報資料判斷，但也坦言大豪雨時，雨量預測有時確實會有一點落差。

高雄凌晨暴雨知名月子中心地下室淹水 水深達腰多車泡水慘況曝光

高雄受到西南風及低壓帶影響，今天凌晨持續出現強降雨，多區傳出道路積水、淹水；民眾反映，愛河畔及鼓山區內惟地區淹水上騎樓，逢甲路某產後護理之家疑因防水閘門來不及裝上，水淹地下室，積水深度約半個車身高，30多輛車泡水，抽水機抽了一上午，水深才退至腳踝深度。

立院三讀衛福部組織改造 增設兒家署、長照署

衛福部組織再造啟動。立法院會今天三讀「衛生福利部組織法」條文修正草案、同時制定「衛福部兒少及家庭支持署組織法」及「衛福部社會發展及長期照顧署組織法」，刪除社會及家庭署及其業務，增設兒少及家庭支持署、社會發展及長期照顧署；另增設兩個行政法人單位。

最低工資明年又漲5% 這群上班族反而最吃虧

明年最低工資審議會最快9月登場，外界預期明年最低工資調幅可能上看5%，月薪將由29,500元增加至30,975元，時薪也將由196元提高至約206元。然而，最低薪資調漲，對於多數上班族來說，實際感受恐怕仍有限。

爭鮮進口海膽卵重金屬超標2倍 美國冷凍牛舌驗出「住肉孢子蟲」

衛福部食藥署今天公布於邊境攔截不符我國食安規定品項，包括農產品、食品調味料等共15項，其中知名連鎖壽司店爭鮮股份有限公司，報驗一批加拿大海膽卵，檢出重金屬鎘超標2倍，近18公斤由食藥署要求退運或銷毀。另有一批中國大陸辣椒片檢出蘇丹色素3號，合計共23公噸500公斤需退運或銷毀，大陸辣椒片在邊境持續實施監視查驗，100%檢驗蘇丹紅合格才能放行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。