桃竹苗分署青艦計畫 助青年從校園走進職場

破解「沒經驗找不到工作」！隨著畢業季到來，不少青年踏入職場時，常因缺乏實務經驗或專業技能，在求職路上頻頻碰壁。為協助15至29歲青年順利接軌職場，勞動部推動「青年就業旗艦計畫」，透過「先僱後訓」，讓青年直接進入職場累積實務經驗、培養專業能力。光電工程研究所畢業的李宗翰，也曾因缺乏工作經驗求職受挫，後來透過「青年就業旗艦計畫」進入漢磊科技公司擔任製程整合工程師，從校園走進職場，將所學轉化為工作實力。

「學歷只是進入職場的敲門磚，企業更看重實戰經驗。」李宗翰回憶，求職期間面試多家公司，才深刻感受到校園與職場的落差，熱門職缺往往要求有工作或實習經驗，讓他一度找不到適合自己的工作。他經由桃竹苗分署「青年就業旗艦計畫」，進入漢磊科技公司擔任製程整合工程師，透過雙導師帶領，他不只是在工作中「做中學」，遇到問題也能從不同前輩的經驗中找到解決思路，從實驗規劃、製程管理到跨部門溝通，一步步熟悉職場實務，也逐漸從凡事請教的職場新鮮人，成長為能獨立作業的工程師。

隨著實務經驗累積，李宗翰也從一開始依照既定目標執行任務，逐步成長為能主動發現問題、提出優化建議並參與產品開發規劃的工程師；面對客戶需求，也能主動串聯客戶與工廠端，協調各部門共同解決問題，從「被帶著做」逐漸走向「能獨立完成」。入職僅1年半，便因工作表現亮眼升任專案副理。李宗翰表示，這段從校園走進職場、從學習到實戰的歷程，不僅讓他將研究所所學真正運用在工作上，也讓他在一次次解決問題的過程中累積信心，找到自己的職涯方向與成就感。

漢磊科技公司長期參與「青年就業旗艦計畫」，至今已培育超過180位青年。對企業而言，計畫不只是提供青年進入職場的機會，也能透過實際工作觀察人才、培養人才；搭配職場導師一路帶領，讓新進青年逐步熟悉工作、融入團隊，也讓企業找到適合長期培育的年輕人才。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部推動的「青年就業旗艦計畫」目的在協助青年順利銜接職場，透過「工作崗位訓練」機制，讓青年在職場實作中學習，快速培養即戰力。企業每訓練一位青年，可獲得最高5萬4千元的補助，同年最高可獲得180萬元，計畫更導入備受好評的「先僱後訓」模式，由專業職場導師一對一帶領，強化職場技能，也讓青年獲得職場快速晉升的機會！115年「青年就業旗艦計畫」已核定超過3,300個職缺，歡迎15到29歲待業中的青年朋友踴躍報名參訓，詳情請上台灣就業通/「青年職訓資源網」查詢。