勞動部培力技能升級 餐飲業青年跨域成AI工程師

人工智慧、數位科技等快速發展，勞動部協助青年跨域培訓，29歲的王胤鵬原是餐飲業外場人員，透過產業新尖兵計畫學習AI智慧應用，成功轉職成AI工程師，職涯薪資升級。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長葉良琪表示，勞動部推動產業新尖兵計劃，結合資訊工業策進會、工業技術研究院和商業發展研究院等法人研究機構、工商團體及多所大專校院開辦多元豐富的訓練課程，培訓15歲至29歲青年。

其中，王胤鵬是完訓的學員之一，他透過朋友介紹，參加商業發展研究院辦理的「AI智慧應用實戰養成班」，透過系統化培訓學習人工智慧與程式開發等技能，經過3個月的密集訓練，成功轉換職涯跑道。

王胤鵬分享，他大學主修企業管理學系，畢業後在餐飲業任職外場人員6年多的時間，由於重複的工作內容及薪資成長，讓他覺得發展受限，看好AI前景的他，決定朝AI應用工程師、數據分析師或Python開發等職涯方向發展。

王胤鵬說，他雖然在新北居住，但為了有更扎實、充裕的時間練習，特地到上課地點中壢租屋，自己原先也沒有任何的基礎概念，但經過3個月受訓後，也在3週內獲得2家公司錄取，現在在一家新創科技擔任AI工程師，已經穩定就業1年多，薪資也較餐飲業成長了2、3成。

葉良琪表示，產業新尖兵配合國家重點產業發展政策，課程領域涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃，從109年上路至今，已經培訓4萬5000名青年技能升級，訓後就業率也有87.8%。

葉良琪指出，產業新尖兵計畫今年新推出109班課程，並且已開放報名，青年只要參加「產業新尖兵計畫」指定課程，訓前只需先繳交自付額新台幣1萬元訓練費用，結訓取得結業證書在訓後90日內順利就業，就可申請全額返還自付額1萬元，參訓期間每月還可領取8000元的學習獎勵金，減輕進修期間的經濟負擔，歡迎15歲至29歲青年踴躍參加。