打工壓力小、不用扛責任？ 網搖頭曝2差異：正職比較划算

以往求職的觀念都是要找份薪資高又穩定的工作，但或許是時薪不斷調高，近年來打工兼職的人口越來越多。有一名網友發現身邊有些朋友不做正職，卻跑去找兼職的工作，給的原因幾乎都是壓力小、不用扛責任，讓他不免好奇打工真的比正職好嗎？

這名網友在論壇「mobile01」以「現在打工真的比正職好賺嗎？」為題發文，表示身邊幾個朋友辭掉正職，改做兼職、計時或排班的工作，詢問原因得到的答案大致上都是「下班就是真的下班、不用帶工作回家、不用一直開會寫報告、不用扛責任」等。

原PO覺得打工的薪水可能沒有正職多，但生活壓力比較小，看到朋友的例子也讓他有些動搖，好奇想問「現在打工真的比很多正職還舒服、還可以賺到錢嗎？」

貼文一出引起不少討論，「這得看你的正職能賺多少，而兼職又能賺多少了」、「以前大家怕『沒有正職』，現在有些人反而怕『一輩子被工作綁住』」、「這幾年確實越來越常見到這種現象，特別是在經歷過高壓職場與長年責任制洗禮之後，不少人在達到一定年紀或階段，開始主動選擇『降級』工作強度」、「應該說打工要看打什麼麼工作，要考量你的年紀這件事可以做多久、以後能否存到錢」。

有網友認同打工兼職的確會比正職來得好，「其實月薪38K的工作，如果每天算進通勤、加班、心理壓力，真的不一定比一份時薪200多的工作划算」、「兼職不用扛責任啊，時薪換算下來比正職賺」、「如果你沒技能，但願意東做西做，加加減減應該會是某些40000內的正職多錢」。

但也有人持不同看法，認為打工有做才有錢，而且不像正職能享有公司福利，「差不多性質的工作來比較，正職假日也有薪水，打工要上班才有，打工如何比正職多？」、「壓力沒這麼大沒錯，但是福利相對就沒這麼好」、「打工是很自由的，可以排班、可以不用承擔壓力，但是正職的福利就是有特休，而打工就沒有，有上班才有錢，個人認為還是正職划算」。

104兼職打工平台指出，2025年兼職找工作人數已達72.7萬人，相較2021年的60.1萬人，五年成長21%，兼職工作機會數也從37.6萬個增加至45.7萬個。對此營運部資深經理翁瑀婷表示，兼職求職者超過半數集中於24歲以下，但45歲以上兼職求職者近三年穩定成長、現在已超過一成。