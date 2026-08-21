不想升官！Z世代28%拒任管理職 3大原因顛覆職場價值觀

過去職場「升官」往往代表能力受到肯定、薪資增加，也是許多上班族努力打拚的目標；但如今職場價值觀正在改變，隨著工作與生活平衡受到重視，「當主管」是否還是人人嚮往的職涯終點？1111人力銀行「2026跨世代升遷意願調查」發現，Z世代二成八拒任管理職，遠高於Y世代19.7%以及X世代19.2%。不願擔任管理職三大原因依序是： 加薪不到位、私人時間被占用、下班需待命。

1111人力銀行調查發現，若公司提供升遷機會擔任管理職，有78.3%上班族表示「願意，樂於接受」，但也有21.6%「不願意接受」。進一步交叉分析，顯示出不同世代對升遷的態度也出現差異，其中有高達27.6%的Z世代不願意接受升遷，比例高於Y世代19.7% 以及X世代19.2%，顯示年輕世代對於「升遷＝成功」的定義，已逐漸出現不同思考。

若進一步以工作年資交叉比對，最期待能有升遷機會以「15年以上未滿20年」比重最高，而「未滿一年」的新鮮人則對升遷一事興趣缺缺。1111人力銀行發言人曾仲葳分析，職涯初期仍有許多工作領域與職務可以嘗試，新鮮人未必急著進入管理職，反而可能希望先累積不同經驗、找到適合自己的專業方向，「因為還有很多可以嘗試的，所以就不一定想要當主管」，也反映現在年輕人的職涯規劃，比起單一路徑往上爬，更重視探索與選擇。

觀察不願意升任主管的原因來看，「加薪幅度不足以補償新增的責任」（35.8%）居首，其次為「不希望工作占用更多私人時間」（32.1%），以及「擔心需要下班後待命或即時回覆訊息」（29.4%）；另有21.6% 表示「比起管理職，更希望專注發展專業能力」，同樣有21.6%「擔心影響身心健康或生活品質」。顯見上班族考量升遷時，已不只是看職稱，而是將薪資、時間、責任與生活品質一併納入評估。

針對「若升任主管後薪資不增加，是否仍願意接受主管職務或職稱？」，結果顯示有64.1% 表示「不願意」，僅35.8%「願意」。

在講求個人職涯路徑的時代，究竟如何才能提高員工接受升遷或主管職務的意願呢？結果顯示「升遷後有合理且明確的薪資調整」（52.4%），其次為「提供完整的主管培訓及教育訓練」（49.6%），以及「建立透明且明確的升遷條件」（30.5%），才能給足員工安全感扛起管理職責。調查也指出，一旦升上主管，平均需加薪8,307元，才符合期待。

曾仲葳指出，升遷制度已不能只停留在「職稱往上、責任增加」，如果薪資與資源沒有同步到位，很容易讓員工認為是「責任升級、薪水沒升級」。尤其這一份調查中也顯示，現在上班族的主要職涯目標仍以 「加薪、提高收入」（46.8%）最高，其次為「轉換跑道、進入不同產業或職務」（28.5%）、「跳槽或轉職到更好的公司」（27.3%），企業若想留住人才，就必須讓升遷有實質的誘因。

然而，主管職之所以讓人卻步，也與壓力來源有關。調查顯示，受訪者認為主管職位最主要的工作壓力來源，第一名為「達成業績、營運或績效目標」 （43.2%），其次為「帶領、培育及管理部屬」（31.2%），以及「面對人才流失、缺工或人力不足」 （24.5%）。

另一方面，職場升遷制度本身也存在改善空間。這一次調查發現，目前任職公司「沒有明確的升遷制度」45.9%，另有21.6%「不知道公司是否有相關制度」，僅17.4%表示「有，且升遷標準與流程清楚」，另有14.9% 認為「有相關制度，但標準或流程不夠清楚」。換言之，真正能清楚掌握升遷標準與流程的比重並不高。