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主管職不香了？逾六成上班族拒絕升職不加薪 Z世代意願最低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
1111人力銀行發布「2026跨世代升遷意願調查」。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行發布「2026跨世代升遷意願調查」。圖／1111人力銀行提供

職場升遷不再是所有上班族的目標。1111人力銀行今（21）日公布最新調查，若公司提供升遷擔任管理職機會，雖有78.3%上班族願意接受，但Z世代有27.6%不願升任主管，高於Y世代19.7%及X世代19.2%；若升職後薪資完全不增加，更有64.1%上班族直接說不。

從世代差異來看，Z世代對主管職的抗拒最為明顯。若公司提供升遷機會，有27.6%的Z世代表示不願接受，比率高於Y世代及X世代；若依年資觀察，以工作15年以上、未滿20年的上班族最期待升遷，工作未滿一年的職場新鮮人則相對興趣缺缺。

不願升任主管的最大原因，調查顯示，是「加薪幅度不足以補償新增責任」，占35.8%；其次為不希望工作占用更多私人時間，占32.1%，另有29.4%擔心下班後仍須待命或即時回覆訊息。

此外，各有21.6%受訪者表示，比起管理職，更希望專注發展專業能力，或擔心升遷影響身心健康及生活品質，反映上班族評估升遷時，已不再只看職稱，而是將薪資、工時、責任與生活品質一併納入考量。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，職涯初期仍有許多工作領域與職務可以嘗試，新鮮人未必急著進入管理職，反而希望累積不同經驗、找出適合自己的專業方向，也反映年輕世代的職涯規劃，較過往更重視探索與選擇。

至於企業如何提高員工升遷意願，調查顯示，52.4%受訪者認為升遷後應有合理且明確的薪資調整，其次為提供完整主管培訓及教育訓練，占49.6%，建立透明且明確的升遷條件則占30.5%。若實際升任主管，受訪者平均期待加薪8,307元。

曾仲葳指出，升遷制度不能只停留在職稱提高、責任增加，若薪資與資源沒有同步到位，容易讓員工產生「責任升級、薪水沒升級」的感受。調查也顯示，目前上班族主要職涯目標仍以「加薪、提高收入」最高，其次為轉換跑道、進入不同產業或職務，以及跳槽至更好的公司。

另一方面，企業升遷制度也有改善空間。調查發現，45.9%受訪者表示目前任職公司沒有明確升遷制度，另有21.6%不知道公司是否有相關制度，僅17.4%表示公司有制度，且升遷標準與流程清楚。

跨世代溝通同樣浮現落差。整體有50.2%受訪者認為與不同世代同事合作、溝通順暢，不順暢者占11.2%；但Z世代認為跨世代溝通不順暢的比率達17.2%，高於Y世代9.9%及X世代8.2%。主要困難包括工作價值觀不同、溝通方式不同，以及對工作效率與完成速度期待不同。

這項「2026跨世代升遷意願調查」於8月6日至20日針對求職會員抽樣，有效樣本1,003份，信心水準95%，誤差值正負2.97個百分點。

主管 上班族 升職

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