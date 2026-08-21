面試四成求職者看廁所、二成看茶水間 人力銀行揭原因

面試不只是企業考核求職者，也是雙方認識彼此的關鍵時刻。根據104人力銀行《2026員工C.E.O.》報告發現，38%求職者會實地走訪廁所環境作為是否到職的評估參考之一，另有22%會觀察茶水間環境與氣氛；求職者除了薪資、福利與職務內容，也愈來愈重視辦公環境、員工互動與面試體驗等「職場細節」，面試已從單向徵才轉向雙向評估，企業提供的整體職場體驗，也可能成為人才是否接受offer（錄取通知）的關鍵。

「可以借一下廁所嗎？」、「方便到茶水間裝水嗎？」，這些看似為面試做最後準備，舒緩緊張情緒的舉動，很可能求職者已啟動偵查模式進行實地考察。根據104人力銀行《2026員工C.E.O.》報告發現，有62%求職者會因面試過程影響是否到職，其中8年級67%為各世代最高，除了常見的評估指標如工作內容是否符合預期、面試主管的態度、實際洽談後薪資外，8、9年級生對於廁所與茶水間更加重視，44%的9年級、39%的8年級會實際走訪廁所環境，23%的8、9年級會實際走訪茶水間，作為到職與否的參考指標，比例高於資深世代。

為什麼廁所、茶水間成為求職者決定是否到職的重要參考指標之一？104人力銀行人才永續長鍾文雄分享，面試當下薪資待遇、發展願景、福利制度可以完美的包裝，但廁所、茶水間等辦公環境，能反映出平常的工作日常，像是廁所乾淨與否反映對於員工體驗的重視程度，茶水間能看出同事平常相處方式，會不會軟性交流？敢不敢離開座位休息？藉由在面試前後到廁所、茶水間走一趟，能驗證面試官分享是否與實際相符。

對於愈來愈重視工作體驗的新世代求職者，104人力銀行人才永續長鍾文雄建議，面試時除了準備回答企業問題，也可以主動觀察以下3大面向：

一、看環境：確認未來每天工作的真實樣貌

面試時可留意辦公空間、座位安排、公共區域及休息環境，確認實際工作環境是否符合自己的期待。如果很在意工作空間，也可以在面試最後大方詢問：「方便參觀一下未來實際工作的區域嗎？」透過實際走訪，比單看職缺介紹更能了解工作場景。

二、看互動：從員工相處感受團隊氛圍

求職者可觀察員工之間的互動方式，也可以主動詢問未來團隊的合作模式。例如「團隊平常如何分工？」、「如果和主管有不同意見，通常如何討論？」透過具體問題，了解企業文化如何落實在日常工作中。

三、看承諾：企業說的，是否能在面試現場找到證據

企業若強調彈性工作、重視溝通或鼓勵員工成長，求職者可以進一步詢問實際運作方式。例如彈性上下班如何執行、團隊多久開會一次、新人是否有培訓制度等。與其只聽企業描述文化，不如透過具體提問確認制度如何落地。

鍾文雄表示，人才市場從過去的「企業挑人才」，逐漸走向企業與人才雙向選擇。因此對求職者而言，面試時不必只是等待企業給答案，也可以透過觀察與提問，替自己的職涯做出更完整的判斷，順利找到能長期發展、符合自身期待的工作。