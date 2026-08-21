領先中央！桃園解司機荒再創先例 祭33萬獎補助向僑外生招手

公車客運司機荒持續發生，中央開放僑外生補充人力辦法還在研議，桃園今先推短期解決方案，招募畢業僑外生利用2年延居期參加市府「受訓即就業」計畫，投身司機行列，每人最高補助及獎勵33萬元。

桃園市交通局表示，依全市目前公車路線，司機員額需要860名到870名才充足，但目前僅820名左右，尚有一段差距；市府協助業者補充人力，除推「受訓即就業」獎補助辦法，也積極爭取中央開放雙層巴士行駛國道及僑外生投入司機行列，目前雙層巴士卡在限高嚴苛使業者興趣缺缺，僑外生方案則卡在交通部與勞動部修法。

針對招募僑外生補充司機人力，桃園市交通局與交通部、勞動部等中央相關單位研商，確認僑外生畢業後有2年延居期，且延居期間工作不受任何限制，因此推新方案向畢業僑外生招手。

交通局表示，畢業僑外生只要參見市府「大客車駕駛受訓即就業2.0計畫」並完成受訓，就能在延居期屆滿前，從事公車司機工作，以桃園目前公車司機普遍薪資，月薪都在5萬元以上。

不過，因語言溝通需求及考取駕照法規限制，參加辦法有一定條件。畢業僑外生要有華語文進階級認證，受訓考取大客車駕照前，也必須持有本國駕照2年，後續相關考照、訓練及安全標準均比照本國人辦理，有興趣的僑外生須提前做準備。

交通局補充，考量延期居留最長2年，自報名、培訓、考照至就業銜接約需6個月，實際可投入駕駛約1年6個月，因此以「入職並執業滿1年」作為補助及獎勵匡列基準，包含駕訓費、薪資補助、學習津貼、里程碑獎金、入職及考照獎金、責任險及檢定費等，每人最高33萬元。

交通局也強調，2年延居期是現行制度下可行的方案，市府將持續向交通、勞動及移民等中央主管機關反映需求，盼加速研議長期工作及居留銜接機制。