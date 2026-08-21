快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

領先中央！桃園解司機荒再創先例 祭33萬獎補助向僑外生招手

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園為解公車司機荒再創先例，祭33萬獎補助向僑外生招手。聯合報系資料照
桃園為解公車司機荒再創先例，祭33萬獎補助向僑外生招手。聯合報系資料照

公車客運司機荒持續發生，中央開放僑外生補充人力辦法還在研議，桃園今先推短期解決方案，招募畢業僑外生利用2年延居期參加市府「受訓即就業」計畫，投身司機行列，每人最高補助及獎勵33萬元。

桃園市交通局表示，依全市目前公車路線，司機員額需要860名到870名才充足，但目前僅820名左右，尚有一段差距；市府協助業者補充人力，除推「受訓即就業」獎補助辦法，也積極爭取中央開放雙層巴士行駛國道及僑外生投入司機行列，目前雙層巴士卡在限高嚴苛使業者興趣缺缺，僑外生方案則卡在交通部與勞動部修法。

針對招募僑外生補充司機人力，桃園市交通局與交通部、勞動部等中央相關單位研商，確認僑外生畢業後有2年延居期，且延居期間工作不受任何限制，因此推新方案向畢業僑外生招手。

交通局表示，畢業僑外生只要參見市府「大客車駕駛受訓即就業2.0計畫」並完成受訓，就能在延居期屆滿前，從事公車司機工作，以桃園目前公車司機普遍薪資，月薪都在5萬元以上。

不過，因語言溝通需求及考取駕照法規限制，參加辦法有一定條件。畢業僑外生要有華語文進階級認證，受訓考取大客車駕照前，也必須持有本國駕照2年，後續相關考照、訓練及安全標準均比照本國人辦理，有興趣的僑外生須提前做準備。

交通局補充，考量延期居留最長2年，自報名、培訓、考照至就業銜接約需6個月，實際可投入駕駛約1年6個月，因此以「入職並執業滿1年」作為補助及獎勵匡列基準，包含駕訓費、薪資補助、學習津貼、里程碑獎金、入職及考照獎金、責任險及檢定費等，每人最高33萬元。

交通局也強調，2年延居期是現行制度下可行的方案，市府將持續向交通、勞動及移民等中央主管機關反映需求，盼加速研議長期工作及居留銜接機制。

補助 司機 桃園

延伸閱讀

僑外生留台新制發酵 今年獲許可人數暴增至3239人

桃園敬老愛心卡200點開放農會購物 市府參考「蝦皮」推店到店消費

專輔人員薪資擬調升 國教盟籲施行日期、晉升規則一次說清楚

香山高中志道樓連接空橋鋼構鏽蝕鋪面劣化 竹市府市款全額改善

相關新聞

沙德爾可達強颱下限、不排除通過台灣附近 專家估時間點為下周五前後

今天維持西南風及低壓帶影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，熱帶擾動94W仍位於台灣東側至琉球群到南側海域滯留，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。

大雷雨轟南高屏 鄭明典：西南風軸線今晚逼近台灣、降雨會更持續

西南方對流旺盛。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，西南風軸線大約今晚接近台灣，預期降雨會更持續。

搶救國旅 平日住宿最高補助3700元

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署投入卅三點三億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助二千元，離島最高補助二五○○元，經費有限、先住先贏；另還有「生日券」優惠，每月份抽出一千名壽星，可獲得一二○○元住宿金。

鐵齒德國人也有鬼月？新書曝「12夜」不能晾衣服 台德鬼月禁忌神同步

鬼門關開，鬼月禁忌之一是「夜晚不能晾衣服」。德國人向來被認為科學、理性，但德國其實也有鬼月、也有「不能在晚上晾衣服」的鬼月禁忌。玉山社日前出版新書「鬼島．鬼導：台灣靈異大小事」，來自德國、定居台灣多年的蕭萱茵(Deike Lautenschlaeger)，寫下她在台灣觀察到的111個鬼故事與傳說，並與德國的習俗與傳說對照，發現竟有許多類似之處。

大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

今年全球皆出現極度高溫，據日媒FNN報導，田中醫院內科醫師吉田正博提醒，無論平時健康狀況如何或有無慢性病史，任何人都可能中暑。雖然臨床上將中暑分為輕微頭暈、中度頭痛噁心與重度抽搐意識障礙等三階段，但實際病況瞬息萬變，也曾發生原本為輕症，但在短時間內急遽惡化致死的案例，因此只要發現中暑的徵兆，應立即送醫急救。

中秋節吃柚子！專家教挑選文旦訣竅 這樣保存更多汁香甜

中秋佳節將至，農糧署在「鮮享農YA-農糧署」臉書粉專介紹文旦柚選購訣竅，首先，挑選果皮光滑、毛孔細緻，第二，果實形狀勻稱不歪斜，第三，重量400至600公克最佳。若要馬上品嘗，挑選果皮呈淡黃色；若要久放，則可挑選果皮呈淡綠色。置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。