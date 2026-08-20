3度上榜教職「人生卻沒火花」 她羨慕科技業、醫師：不知道還能追求什麼

一名女網友在Dcard發文表示，自己曾三度考上正式教師，包含國中、高中部，甚至一路考進前幾志願高中。原本以為達成艱難的目標後，會懷抱著滿心熱忱過生活，沒想到最近開始出現「人生好像就這樣了」的感覺，找不太到生命中的火花。

原PO形容，自己就像一名原本以為要花很久才能破關的遊戲玩家，過程中雖然曾不斷自我懷疑，也付出很多努力，最後比想像中的還快破關時，反而讓她開始感到一種說不上來的「無意義」。

她坦言，現在並不是完全沒有目標，仍想念碩士、挑戰行政職，甚至嘗試出書；教學本身也依然能帶來成就感，看見學生變得更好時，她仍會覺得快樂，「我的教育愛也還在，雖然已喪失很多哈哈哈」。只是這些路徑對她來說都相對可預期，讓她常有一種「一眼望到頭」的感覺。

原PO也透露，自己有時會羨慕身邊從事科技業或當醫師的朋友，不僅有機會進入頂尖公司、追求更高收入，也可能擁有更高的社會地位。反觀自己，卻時常冒出「這就是我的人生嗎？」、「人生差不多就這樣了」的念頭，也不知道下一個真正想追求的目標是什麼。

貼文曝光後，不少網友認為，考上正式教師或許只是起點，真正漫長的是往後數十年的教學生涯，「考上容易，但之後2、30年的教學生涯還是個未知數」、「退休、平安下莊才是破關」，也有人直言：「幫助到學生是最無可取代的價值。」

另有網友提醒，人生不只有工作與頭銜，「出國、股票、感情、家庭……，很多吧，人生不是只有工作頭銜」，也有人安慰她，不必急著替人生找到下一個關卡，「當你不知道你要去哪裡時，你現在在哪裡重要嗎？好好體驗及生活就好。」